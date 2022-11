Vayan el domingo, pregunten quiénes van a fuerzas y a qué van, reta Mario Delgado

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, consideró "racista" y "clasista" la campaña emprendida por la oposición para señalar que los asistentes a la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador son "acarreados" traídos de todas partes del país y retó a quienes sostienen esto asistir a la movilización del domingo y comprobar que quienes van lo hacen por su voluntad.

"Que (quienes acusan) hablen con las personas, a ver cuántas van a fuerzas, cuántos van acarreados, cuántos no saben a qué van —por que hubo una marcha en la que la gente no sabía a qué iba— cuánta gente va engañada. Qué hagan un sondeo de manera libre", desafió Delgado Carrillo en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés Mendoza; del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, así como legisladores de ambos partidos han criticado la marcha convocada para este domingo por el Presidente López Obrador, con motivo de sus 4 años de Gobierno. Para el líder panista y otros integrantes de este partido, las personas que acudirán serán "acarreados" por los gobernadores y funcionarios que se darán cita a la movilización.

En respuesta, el dirigente morenista criticó que la oposición sea incapaz de ver "que hay un pueblo consciente, que hay un pueblo comprometido, que hay un pueblo que quiere que siga la transformación que encabeza el Presidente de la República".

"Detrás de ese pensamiento de decir, ´ah, es que toda la gente va a ser acarreada´ es el desprecio a la gente. Lo mismo ocurrió en la ratificación de mandato, pues que eran puros acarreados y resulta que salieron 16 millones de personas a votar, imagínate que tuviéramos la capacidad de acarrear a 16 millones de personas, imposible", señaló.

Y más tarde en la plática puntualizó: "Cómo vamos a necesitar acarreados, si el Presidente tiene una aprobación muy grande y hay un pueblo que defiende y está con el Presidente. Esta expectativa, por ejemplo, de que pudiera ser la última marcha de él, pues es enorme. Esto es imposible que lo entienda la derecha".

Mario Delgado sostuvo que el Presidente de la República tiene un gran poder de convocatoria, lo cual se suma a la expectativa de que hace mucho que la gente no marcha con él, "entonces, la gente va a estar, además con un buen motivo, los cuatro años del Gobierno de la transformación, es un gobierno que su apoyo fundamental es la gente".

"Me preguntaban, por qué un Presidente va a encabezar una marcha, pues sí, es algo inédito, pero este Presidente encabeza un movimiento cuyo objetivo no sólo era ganar el Gobierno, era regenerar por completo la vida pública del país, era lograr el cambio de mentalidad, pues esa lucha continúa aunque se esté en el Gobierno. Yo creo que vamos a tener una gran fiesta el domingo".

EL INE "NOS PERSIGUE"

El dirigente morenista expuso en la entrevista que es la misma gente la que se está organizando para este domingo, mientras que Morena "está ayudando a difundir la convocatoria", una situación que —acusó— ha llevado a que "tengan encima" al INE.

"Ya tenemos requerimiento en todas las entidades federativas de por qué estamos promoviendo el evento, cuando es un llamado a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos que hace el Presidente de la República. Esos que son demócratas, los que el INE no se toca, porque ellos resguardan la democracia, ahora no quieren que nosotros en nuestro libre ejercicio de participación podamos convocar o ir", denunció.

A decir de Mario Delgado, "esta persecución" inició con el evento de Morena Toluca, al que acudieron "los aspirantes, los liderazgos más relevantes" y en donde la dirigencia convocó al Congreso Nacional rumbo a los procesos electorales de 2023, en el Estado de México y Coahuila, y a la contienda presidencial de 2024.

"A partir de ahí inició una persecución, donde varios liderazgos conocidos pues tenemos la prohibición de hacer actos públicos, violando nuestros derechos constitucionales de libre asociación y manifestación política. Están con esta persecución permanente, incluso en el Tribunal sustituyeron al Poder Legislativo y ellos decidieron que si el Tribunal y el INE te multan de manera reiterada por violar lo que ellos consideran una restricción [...] pierdes el modo honesto de vivir que señala la Constitución que deben de tener todos los candidatos y candidatas, y por lo tanto no puedes ser candidato a nada".

—Es decir, ¿están trabajando para más adelante anular a uno o a varios posibles candidatos de Morena? —lo cuestionó Alejandro Páez Varela.

—Así es. No hay ninguna Ley que regule este tema de tener un modo honesto de vida, entonces el Tribunal dijo, ´ah, es que si yo pongo multas de manera reiterada a una persona, entonces ya no tiene un modo honesto de vida y por lo tanto está inhabilitado para ser candidato´. Sustituyeron por completo al Poder Legislativo en esta disposición que ellos han dictado y luego dicen que no es necesaria una Reforma Electoral.

Delgado expresó en ese sentido que si la reforma constitucional en materia electoral que propone el Presidente López Obrador no es aprobada "la gente debe tener muy claro" qué es lo que están rechazando los partidos de oposición, de quienes depende que la iniciativa sea aprobada por las dos terceras partes del Congreso o rechazada, como se prevé que suceda.

"¿Qué significa votar en contra de la Reforma Electoral? Mucho dinero para los partidos políticos, que tengamos estos excesos, lujos y privilegios en las autoridades electorales. Que tengamos árbitros que simulan ser imparciales porque se deben a los partidos políticos que los pusieron, sobre todo a los del PRI y el PAN y que van a seguir teniendo una actuación que ellos piensan se legitima si van en contra del Gobierno en lugar de apegarse a la ley y trabajar en profundizar la democracia de nuestro país", señaló.

¿LA ÚLTIMA MARCHA DE AMLO?

Mario Delgado también comentó que hay una expectativa importante por esta movilización pues el Presidente ha dicho que será su última marcha a la que convoque. "La gente quiere asistir a la Ciudad de México, porque sabe que va a ser un evento histórico y quiere estar ahí, acompañando a este gran líder".

En ese sentido, indicó que ojalá pudiera repetirse este ejercicio el próximo año, "el quinto aniversario y a lo mejor tal vez una marcha de despedida, ya justo antes del cambio de Gobierno".

"Sería especular en este momento, pero sí es probable que si no es la última, tal vez sea la penúltima aparición en un evento parecido. Es una acción congruente por parte de él y que la verdad motiva mucho a la gente", comentó.

En relación a la logística del próximo domingo, dijo que ésta está en manos del Gobierno de la Ciudad de México junto con la Presidencia. "Nosotros estamos pendientes de la información que ellos nos den, a nuestras dirigencias estatales que ellos han ayudado a la convocatoria en todo el país. Más o menos nos vamos a organizar así, no pueden llegar todos a un punto, vamos a distribuirlos: que lleguen al Auditorio, que lleguen a la Glorieta de la Diana, que lleguen a la Puerta de los leones en Chapultepec porque seguramente tendremos una gran asistencia que nos imposibilite llegar a un solo punto".

Cuestionado sobre cuántos asistentes estiman que habrá en la marcha, Delgado dijo: "No quiero caer en la guerra de números y especulaciones, simplemente pues vamos a ver la manifestación del pueblo de México este domingo. Yo tengo la impresión de que va a ser un evento muy importante por el ánimo que percibo".

"Por lo pronto la gente se está organizando. Algunos estados han pedido apoyo a las dirigencias estatales, pero por lo pronto es la propia gente la que se está organizando para venir", precisó en cuanto a si el partido costeará los medios de transporte.