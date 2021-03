Vázquez Mota revela episodios de violencia de género con Fox y Calderón en foro donde estaba Margarita Zavala (VIDEO)

La senadora Josefina Vázquez Mota afirmó que fue víctima de violencia de género por parte de los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa en dos diferentes momentos cuando aspiraba a ser Presidenta de México en 2012.

Al participar en el foro "Unidas somos más Fuertes", en Querétaro, Vázquez Mota recordó que recibió un correo del expresidente Vicente Fox en junio de 2012, una noche antes del segundo debate de la campaña en la que compitió con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

La exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio foxista indicó que Fox le había prometido acompañarla al encuentro, pero que en el correo le comunicaba que no asistiría porque había decidido apoyar a otro candidato.

"No habían pasado ni tres días que me había acompañado públicamente en Monterrey para decirme que me iba a acompañar, y la noche antes del segundo debate presidencial, quienes hemos vivido un debate presidencial sabemos que no era un momento fácil de la campaña, y justamente, la noche anterior, vi que entró un mail de su parte y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura que me iba a dar ánimo, aliento y me iba a decir: ´¡Órale Josefina, échate pa´ delante!´ y cosas así.

"Entonces abrí ese mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo (...) Me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen", rememoró la primera candidata presidencial del PAN.

Fox ha revelado en diferentes ocasiones que él apostó por el candidato priista Enrique Peña Nieto en esa elección, aunque no ha sido la primera vez que apoyó a un político tricolor a fin de que López Obrador, su enemigo político, no llegara al poder, pues ocurrió lo mismo en 2018 cuando respaldó la candidatura de José Antonio Meade. Sin embargo, el PAN aún lo mantiene en sus filas y el líder nacional del partido Marko Cortés presumió a Fox en el 80 aniversario del instituto blanquiazul, en septiembre de 2019.

Sobre el episodio que involucra al expresidente Felipe Calderón, Vázquez Mota recordó que ocurrió, meses antes, cuando buscaba la candidatura del PAN de 2012, en la que el exmandatario empujaba a su Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, quien perdió ante la política mexiquense.

"El día que gané la elección interna, que eran como lo he dicho 25 estados, me llamó el Presidente [Felipe Calderón] y me dijo: ´¿cómo te fue?´, le dije: ´gané como 25 estados´. A mí me pareció un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo, y lo único que escuché del otro lado fue: ´Déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos´. Y así empecé esa noche del 5 de febrero y lo comparto porque, es cierto, tenemos que estar conscientes de que es más difícil, pero es posible", relató la excandidata presidencial, previo ofrecimiento de disculpas a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien también participaba en el evento.

Calderón ha sido acusado por el exlíder del PAN, Manuel Espino Barrientos, de haber abandonado la campaña de Vázquez Mota a fin de que Peña Nieto pudiera conseguir el triunfo.

Vázquez Mota fue Secretaria de Educación Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, quien la apoyó en la campaña cuando se postuló para Gobernadora del Estado de México en 2017, en la que perdió ante Alfredo del Mazo Maza.

Tanto Fox como Calderón han criticado recientemente las actitud y acciones del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena ante los reclamos de mujeres por la postulación de Félix Salgado Macedonio, así como por el dispositivo para las marchas feministas por el Día Internacional de la Mujer, ya sea con mensajes directamente escritos o retuiteando los publicados por críticos.