Ve Graue a provocadores e intereses ajenos en protestas

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dirigió un mensaje a la comunidad universitaria, a propósito de la situación que se vive en la UNAM.

"Ellas no quieren esperar, han sido históricamente vejadas, y exigen una pronta solución", dijo el rector, sobre las mujeres que demandan solución a violencia de género y acoso.

Dijo que si bien esto es cierto, deben respetarse los procesos abiertos, de acuerdo a la normatividad de la Universidad.

Completó, que la protesta tiene dos caras, la de los universitarios, y otra cara, de la "provocación, con intereses ajenos".

"A la otra cara, a esos otros, que solo buscan desestabilizarnos, les dijo que no lo conseguirán, que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia", aseguró.

Aseguró que la Universidad ya ha presentado cinco puntos para responder a las demandas de acoso, entre ellas, la ampliación del tribunal universitario con perspectiva de género, así como la creación de un organismo autónomo de la rectoría.