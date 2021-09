Vecinos de Ecatepec bloquean Circuito Exterior; exigen ayuda tras inundaciones

Un grupo de residentes de las colonias Polígonos 1 y 2 bloquean el Circuito Exterior Mexiquense a la altura del kilómetro 44 + 300 en demanda de que las autoridades los ayuden porque se inundaron sus viviendas por la tormenta de ayer lunes.

Los inconformes colocaron piedras y conos de plástico en los dos sentidos de la carretera de peaje para impedir la circulación de los vehículos.

Los inconformes piden que sea reparado el cárcamo que desaloja el agua de sus comunidades porque aún hay líquido pluvial en calles y domicilios.

El cierre de la vialidad de cuota la hacen de manera intermitente aunque ha provocado la molestia de los conductores de vehículos particulares, del transporte público y de carga.

Luego de la tormenta que causó inundaciones y la muerte de dos personas en Ecatepec, el presidente municipal Fernando Vilchis señaló que 19 colonias resultaron afectadas, sobre todo en la zona centro de la entidad por la bajada de agua de las zonas altas de la Sierra de Guadalupe y descartó que el canal de aguas negras se haya desbordado.

"Tuvimos el temor por la colonia Luis Donaldo Colosio, tuvimos el temor pero no se desbordó (el canal), nada más la parte más afectada fue la zona centro, hubo inundaciones, casas afectadas, pero no como en la zona centro incluso videos que circularon en redes... no dejó de llover hasta hace unas horas y ahora vamos a desplegarnos en todo el territorio para brindar la atención", dijo el presidente municipal de Ecatepec.

En entrevista radiofónica en Aristegui Noticias, Fernando Vilchis indicó que mantienen coordinación los tres niveles de gobierno para la limpieza general de calles, viviendas afectadas, así como el retiro de una veintena de vehículos que fueron arrastrados por la corriente.

Indicó que, tras la lluvia atípica en Ecatepec que se registró la tarde del lunes, no se desbordó ningún canal de aguas negras, sino que inundaciones fueron por la bajada de agua de barrancas en la zona alta de la Sierra de Guadalupe.

"Fueron tres barrancas que están ubicadas en la partes altas de la Sierra de Guadalupe, fue todo en cascada entonces fue imposible enfrentar el paso de la naturaleza a una velocidad brutal, en este caso el agua, tenemos establecidos que llegó hasta 24 milímetros la creciente, entonces es algo que salió de nuestros alcances, los cárcamos que tenemos resultaron sobrepasados en unos minutos y la verdad no se esperaba una lluvia así, en los últimos 30 años no se había tenido una lluvia de estas dimensiones".

También, señaló que se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Sedena y área de Salud para la reubicación de pacientes del Hospital General de Ecatepec "Dr. José María Rodríguez" que se inundó.

Por último, dijo que en las próximas horas harán una evaluación y también buscarán llegar a zonas que por las mismas afectaciones no han podido acceder.

"Vamos a tener una evaluación para hacer un comunicado con los últimos datos de las inundaciones en todos los sentidos... Estamos de verdad en pie de lucha tratando de apoyar a todos los ciudadanos".

--Confirman dos muertos por inundaciones en Ecatepec

Derivado de las fuertes lluvias registradas en el Valle de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), confirmó el fallecimiento de dos personas en Ecatepec.

Uno de los fallecidos fue un hombre de 73 años de edad, quien perdió la vida luego de que el inmueble en el que se encontraba se desplomó por la lluvia, y fue arrastrado por la corriente.

De igual manera, una mujer de 39 años de edad perdió la vida, quien, de acuerdo con los vecinos caminaba bajo la lluvia en una calle con pendiente y por la intensidad de la lluvia y la presión del agua pluvial, la mujer cayó al piso y fue arrastrada por varios metros.

Por lo que respecta al Hospital General de Ecatepec "Dr. José María Rodríguez", la Secretaría de Salud del Estado de México reportó que, debido a la inundación del drenaje pluvial, este nosocomio sufrió afectaciones menores por el incremento del nivel de agua en las áreas de Hemodiálisis, Urgencias, Quirófano y Tococirugía.

Se precisó que no hay afectación de equipo ni material y continúan los trabajos de limpieza exhaustiva en las áreas antes mencionadas para restablecer el funcionamiento de las mismas.

Un grupo de residentes de las colonias Polígonos 1 y 2 bloquea el Circuito Exterior Mexiquense, en demanda de que las autoridades los ayuden porque se inundaron sus viviendas #Video: Emilio Fernández pic.twitter.com/qbeSY2hszx — El Universal (@El_Universal_Mx) September 7, 2021