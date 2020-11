Ven improbable aprobar desaparición del outsourcing este jueves

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri y coordinadores parlamentarios de diferentes bancadas consideraron poco probable que se debata y apruebe la iniciativa presidencial de outsourcing este jueves como lo acordó la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

En entrevista, la priista Dulce María Sauri dijo que es positivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial hayan abierto el espacio de diálogo para modificar este proyecto, por lo que ve altamente improbable que se avale esta semana.

Agregó que si la iniciativa se aprueba en los términos como la presentó el titular del Ejecutivo sí hay un riesgo de un despido masivo y se preguntó qué empleador va a querer seguir en este esquema si podría acabar en la cárcel y acusado de delincuencia organizada.

"Considero altamente improbable, sobre todo a raíz del anuncio de hoy en la mañana del presidente de la República. Subirá al Pleno en el momento en que las comisiones dictaminadoras ya estén listas para emitir el dictamen y que podamos discutirlo. En cuanto a la primera apreciación: si la iniciativa se aprueba en los términos en que vino del Ejecutivo, sí hay un riesgo de un despido masivo, porque ¿qué empresa va a querer seguir empleando trabajadoras y trabajadores si sabe, que el empleador o el contratante va a acabar en la cárcel, acusado de delincuencia organizada?", dijo Dulce María Sauri.

Reveló que hay alrededor de cuatro y medio millones de personas en el Seguro Social que están afiliadas a partir de este tipo de empresas de subcontratación, y consideró que si se habla de que hay poco menos de 20 millones de personas aseguradas del Seguro Social, "estamos hablando de que casi una cuarta parte de los asegurados provienen de este tipo de empresas. Esta cifra la doy para medir la magnitud del problema y del cuidado que hay que hacer para legislar. Otra vez tenemos que utilizar el bisturí legislativo, no el hacha".

Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez, dijo que lo que hoy está estipulado es que el próximo jueves se aprobará la iniciativa para desaparecer el outsourcing, pero lo deseable es que salga un producto legislativo que le sirva al país, y puede esperarse un día, dos, una semana, "no hay prisa, hay que hacerlo bien, eso es lo importante".

"Es algo que seguramente tiene que salir en este periodo, pero las cosas hay que hacerlas bien. No vaya a ser que no hagamos los ajustes correctos y después estos puntos de vista de los empresarios o sugerencias que pueden ser válidas algunas, atendibles, se corrijan en el Senado. Entonces hagamos las cosas bien, no pasa nada", opinó el priista guerrerense.

Opinó que no puede acabarse con el outsourcing, pero sí dijo que se tiene que regular, y con la iniciativa presidencial hay una arista, recaudatoria.

"Pero fundamentalmente son los derechos que tienen que garantizarse de las y los trabajadores. Entonces, esperemos que concluya, digamos, la discusión del tema, hoy está en Parlamento Abierto, reitero, y vamos a ver en estos 2, 3 días qué podemos aportar. Pero no hay una definición, no hay una posición del grupo para definir en qué sentido, en un sentido o en otro, pero lo estamos discutiendo y habremos de definirlo oportunamente", explicó.

En este caso, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, se pronunció porque la Cámara de Diputados aplace para la siguiente semana la reforma a diversas leyes, entre ellas la Ley Federal del Trabajo, en materia de outsourcing a fin de dar tiempo a la recepción, análisis y, en su caso, integración de otras propuestas.

Informó que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara decidió agendar la discusión del dictamen en su Pleno el próximo jueves 26 de noviembre, lo que consideró prematuro.

Argumentó que incluso la Presidencia de la República apenas instaló una mesa de trabajo para recibir propuestas de los empresarios, aunque ya envió su iniciativa a esta Cámara y las comisiones involucradas de la misma ya alistan un dictamen para el jueves siguiente.

"Lo que me parecería correcto es que pudiéramos aplazar la discusión para que conozcamos cuáles son las preocupaciones que tiene los empresarios y que a partir de ello tratemos de revisar aquí en la Cámara de Diputados artículo por artículo en la comisión correspondiente, como debiera de ser", afirmó.