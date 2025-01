Operativo 'Cero Pirotecnia' en Mercados Públicos de la CDMX

El Gobierno capitalino puso en marcha este jueves el operativo "Cero Pirotecnia" contra la venta ilegal de esta mercancía en todos los mercados públicos, romerías, tianguis y centros de abasto popular de la Ciudad de México.

Al arrancar la estrategia, que estará vigente del 26 de diciembre al 7 de enero de 2025, el secretario de Gobierno, César Cravioto, hizo un llamado a los trabajadores de los mercados públicos a no participar en la venta de pirotecnia.

"Queremos cuidar a nuestras familias y que este fin de año no haya accidentes, no haya incendios, no haya ninguna persona quemada por la pirotecnia. Divirtámonos de manera segura y sin poner en riesgo a ninguna familia y ninguno de nuestros hijos e hijas", indicó.

Por su parte, el jefe de la Policía, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que más de 100 elementos participarán de manera permanente en este operativo que hará revisiones en todos los mercados públicos para detectar e incautar cualquier elemento de pirotecnia que se esté comercializando de manera ilegal.

En su oportunidad, la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, señaló que el objetivo principal es cuidar que los habitantes de la capital se puedan divertir sin necesidad de comprar pirotecnia, al que consideró un producto "tan nocivo y tan peligroso para los niños, para los adultos mayores y también para nuestras mascotas".

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, reiteró que la prioridad de este gobierno es tener mercados y canales de abasto seguros, por lo que también desde esta dependencia se estará apoyando en el operativo.