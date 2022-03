Viajeros sufren por encontrar transporte al AIFA

Pese a que el Gobierno Federal informó que se podía llegar de la terminal de autobuses del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la única salida que hubo fue a las 07:30 horas.

A las 08:00 horas, en la Terminal 1 del AICM, la búsqueda de un viaje al recién inaugurado AIFA se vuelve inútil pues la única camioneta que salió desde aquí fue a las 07:30 horas con 12 pasajeros, además que los boletos se vendieron desde el domingo.

En uno de los módulos de atención, la persona que atiende explicó que cada tres horas salen las camionetas y que había que esperar en la puerta tres o siete: "¡Corra, igual ya llegó la camioneta, sólo llevan 12 pasajeros, si llega ya la hizo".

Sin embargo, después de una hora, no llegó ninguna camioneta. En la terminal de autobuses de la puerta siete, la única línea de autobuses con destino al AIFA explicó que sólo hay "corrida" de camionetas hacía ese destino y salió a las 07:30 horas.

"Ya no hay servicio para allá, la única corrida salió a las 7:30 de la mañana y era sólo para 12 personas. Incluso los boletos se vendieron desde ayer. Yo creo que es por la inauguración porque ahorita no he vendido ni uno para mañana", dijo el vendedor.

El servicio que ofrece la línea de autobuses es lo que llaman "Sprinter'', furgonetas con capacidad para 12 personas y tiene un costo de 125 pesos.

"Te podrías ir a la Central de Norte y ver si están saliendo. La otra opción es irte al World Trade Center, pero no sé si haya corridas, también están saliendo de Indios Verdes a las 07:30 y 08:30, pero ya no te da tiempo", explicó.