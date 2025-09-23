Vicente Fox lanza podcast 'Líderes de la verdad'

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El expresidente panista entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, anunció para el jueves 25 de septiembre el lanzamiento oficial de su podcast llamado "Líderes de la verdad" donde, aseguró, hablará de liderazgos juveniles, ideas y futuro.

"Me voy a meter entre las patas de los caballos con un podcast. Hay un gran vacío de liderazgos en México... ¡y es momento de ponernos a pensar qué México queremos!", señaló el exmandatario federal en sus redes sociales.

Además, adelantó que en su programa abordará temas de innovación y tecnología, liderazgos, cocina y emprendimiento con "invitados de verdad".

"De eso va este nuevo podcast. Arrancamos el 25 de septiembre en las plataformas digitales como YouTube", agregó Fox Quesada.

En entrevista con Grupo Fórmula, asimismo, se mostró entusiasta al "emprender una nueva etapa en comunicación con los jóvenes y las mujeres particularmente".

"Viene muy ad hoc el tema de 'Líderes de la verdad' porque estamos viviendo entre mentiras, engaños y simulaciones uno y otro día también. Tanto de parte del gobierno, como de la Presidencia y todos los actores públicos que difícilmente se apegan a la verdad", lamentó.

Por lo anterior, expresó que busca rescatar en los jóvenes de hoy ese "valor supremo" de hablar, vivir y actuar con la verdad.

De acuerdo con el panista, habrá entrevistas de temas comunes y corrientes como deporte, inteligencia artificial, redes sociales, gastronomía y los temas de la vida diaria, pero "tocados bajo un punto de vista de la verdad, comentados por verdaderos expertos".

Fox se declara en contra de la reforma a la Ley de Amparo

Fox Quesada destacó en entrevista que "ya no le creemos" al Gobierno Federal por sus reformas como la del Poder Judicial y a la Ley de Amparo.

"Está lleno de medias mentiras eso: el amparo es algo que existe desde siempre, a favor del ciudadano para enfrentar a la autoridad cuando nos trata de mentir. El amparo nos sirve para enfrentar al autoritarismo", dijo.

Según el expresidente del PAN, es urgente y necesario descubrir el lado verídico en este mundo "de medias verdades, de mentira".