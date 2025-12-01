logo pulso
Vicente Fox relata su espera por Putin en el Kremlin

Putin demuestra su poder al hacer esperar a Vicente Fox en el Kremlin.

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 05:47 p.m.
A
Vicente Fox relata su espera por Putin en el Kremlin

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Durante la plática, Fox relató la incómoda experiencia que vivió durante su primer encuentro con Vladimir Putin, marcada por retrasos, desplantes y una clara demostración de poder del mandatario ruso.

Vicente Fox narra cuando Putin lo dejó esperando por dos horas en el Kremlin

Recordó que, en aquella ocasión, la reunión estaba programada para las nueve de la mañana y que él y su esposa, Marta Sahagún, llegaron puntualmente al Kremlin. Sin embargo, desde el inicio notaron que algo no marchaba bien: Putin no apareció a la hora acordada. Al preguntar al personal ruso qué ocurría, solo obtenían respuestas evasivas: "ya viene", "solo unos minutos más".

Ante la falta de noticias, Vicente Fox mencionó que volvió a solicitar información, pero en lugar de una explicación, él y su esposa fueron conducidos a otro salón, aún más imponente, donde permanecieron alrededor de media hora adicional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Abren esa puerta, un portón igualito al del Palacio de Versalles. El Kremlin tiene una hermosura y una decoración espectaculares, que no tienen ni los grandes palacios franceses. Nos pasaron a ese siguiente salón, Martita y yo ahí en una banquita, solos, agarrados de la mano esperando a que llegara el señor Putin", relató.

Pasadas casi dos horas de la cita original, Fox agregó que volvió a preguntar si realmente serían recibidos, a lo que le respondieron que Putin estaba por entrar.

Minutos después, el ambiente cambió por completo: sonaron trompetas y se abrieron enormes puertas de oro y plata. Desde ahí emergió Putin, con una entrada que, según Fox, buscaba dejar clara su autoridad, su poder y su estilo de líder ruso.

"Entra este cuate con dos sandías, una de cada lado. Hecho un machote", dijo con ironía, refiriéndose a la postura y seguridad con que el mandatario ruso entró al salón.

Aunado a ello, aseguró que incluso lo saludó inclinándose ligeramente, algo que interpretó como un gesto calculado debido a la diferencia de estatura.

"No lo hace por casualidad, lo hace por complejo. Por decir: 'A este güe* lo voy a tener esperando. Este mexicanito ahora se friega'", afirmó.

Finalmente añadió un detalle que podría haber alimentado la molestia del líder ruso: antes de llegar a Moscú, hizo una escala en Ucrania.

"Eso no se lo anuncié a él. No sabía que había volado primero a Ucrania", finalizó.

