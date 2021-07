Víctima de acoso en hospital de León rechaza disculpa pública

LEÓN, Gto., julio 12 (EL UNIVERSAL).- La directora del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, Dulce Casillas, ofreció este lunes una disculpa pública a la trabajadora social que fue víctima de hostigamiento sexual y acoso laboral por su antecesor, Raúl Rojas Hernández, en medio de una manifestación de respaldo al "agresor". La afectada rechazó la disculpa, por considerarla ofensiva.

"No acepto la disculpa pública hacia mi persona, y aquí están los encargados, esto es una vil burla", respondió la afectada Gabriela Alejandra Barrón.

Verónica Cruz, directora del Centro de Derechos Humanos Las Libres, acompañó a la víctima a la sede del hospital pediátrico en donde se acataría una recomendación de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos por el agravio causado a Gabriela.

"Esto no solamente no fue una disculpa pública, fue revictimizante, humilllante y es violencia institucional", matizó Verónica Cruz.

El pasado 5 de julio la Procuraduría de Derechos Humanos resolvió el expediente de queja 207/20-A-I por la violación a los derechos humanos a Gabriela Alejandra por parte del director del hospital quien se dirigía a ella llamándola mamacita, amor, mami, preciosa.

En la resolución hizo varías recomendaciones, entre ellas atención especializada a la víctima y que se ofrezca una disculpa pública ante personal del Hospital por los hechos violatorios de sus derechos.

Esta mañana, la directora del hospital dio lectura a un documento frente a Gabriela Alejandra con las disculpas por la violencia que el ex director ejerció en su contra, mientras un grupo de servidores públicos, algunos con batas blancas, portaban cartulinas en verde fosforescente en las que pedían "justicia para el doctor Raúl Rojas", rechazaban que Derechos Humanos diera atención a las mentiras. "Sí feminista, no a la injusticia".

La lideresa de Las Libres desaprobó el acto, en que, dijo, se ejerció violencia institucional. Asimismo anunció que la disculpa pública no se va a aceptar porque la víctima no se siente satisfecha, sino doblemente ofendida.

"Qué pena del personal que no solamente solapó, que es cómplice y que son tan tolerantes hacia la violencia contra las mujeres", agregó la activista.

Destacó que la recomendación de Derechos Humanos estuvo dirigida para el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien no estuvo presente. "Al final el secretario sigue sin creerle a las víctimas, al final está del lado de los violadores y que junto con todos los funcionarios son cómplices de él (doctor Rojas)".

Afirmó que el ahora ex director Rojas ejerció violencia contra al menos diez mujeres, "¡es una vergüenza!".

La activista señaló que existen denuncias penales en contra del ex directivo, a quien se debe destituir e inhabilitar para que no ejerza un cargo público.

Verónica Cruz dijo que hará una carta dirigida al procurador de Derechos Humanos, Vicente Esqueda, de que no solamente no fue una disculpa pública, fue revictimizante, humilllante y es violencia institucional y en todo caso la institución tiene que exigirle al secretario de Salud que él sea el que emita las disculpas públicas.