"Videgaray, con derecho a ir instancia judicial por inhabilitación"

Luego que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, logró detener la inhabilitación por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), por acreditarse falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el exfuncionario tiene derecho a acudir a instancias judiciales para que resuelva en definitiva su situación.

"Seguramente o está viendo la Función Pública, no tengo mayor información, pero en cualquier caso pues se tiene el derecho de acudir a instancias judiciales para que se resuelva en definitiva, creo que así está, Es un proceso, la Secretaría de la Función Pública tomó la decisión -incluso lo puede hacer la Fiscalía – pero el Poder Judicial actúa, interviene, desde luego si el implicado, presunto responsable, lo solicita y creo que este es el caso", señaló el presidente.

"Van a ser los jueces quienes van a decidir".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal consideró como un avance el que en la Ley de Austeridad un funcionario de alto nivel no puede trabajar por un lapso de 10 años en una empresa privada, pues destacó que esto es un abuso.

Aseguró que en sexenios pasados, todos los extitulares de Energía (Sener), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) eran contratados por empresas a las que les habían entregado contratos o concesiones.

"Yo lo que considero es que ante la Ley de Austeridad que propusimos, ya un funcionario de alto nivel no puede, creo que en 10 años trabajar en una empresa privada, porque era un abuso, terminaban en Hacienda, en Energía, bueno hasta los presidente de la República y se iban a trabajar a empresas privadas", dijo el presidente.

"En el caso de la electricidad, casi todos los exsecretarios de Energía o exdirectores de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), todos, a la iniciativa privada, los de Hacienda, a las empresas eléctricas. Contrataban a los mismos funcionarios, a los que les daban los contratos o concesiones al termino de un gobierno se los llevaban de asesores, entonces eso ya no se puede, ya los que están en el gobierno actual, pues tienen que buscarse otra trabajo, la académica, cualquier otra actividad, pero vinculada con su trabajo anterior y creo que eso fue un avance".

El pasado 8 de junio, la Secretaría de la Función Pública informó que en mayo pasado se determinó sancionar con la inhabilitación por 10 años, para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La SFP refirió que se acreditó "la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público".