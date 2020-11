"Videgaray, riesgo para investigaciones del caso Odebrecht. Puede alterar pruebas", dice FGR en solicitud de captura

La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que Luis Videgaray, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), representa un riesgo para sus investigaciones en el caso Odebrecht.

De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión contra Videgaray presentada por la FGR ante un juez de control del Reclusorio Norte, el organismo indicó que el también exsecretario de Relaciones Exteriores de la administración pasada representa un riesgo de obstaculización al desarrollo de sus investigaciones.

"Existe riesgo de que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba", señaló la Fiscalía para justificar la necesidad de capturar al ex funcionario.

Añadió que además de alterar pruebas, Videgaray puede hasta "comprar" a otros coimputados, testigos o peritos involucrados en el caso para que declaren a su favor o no declaren.

"Además de influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos o intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación", enfatizó.

De acuerdo con la carpeta de investigación en la que Videgaray es señalado por cohecho, asociación delictuosa, delito electoral y traición a la patria, en el caso ya han declarado Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, quien en agosto pasado presentó la denuncia por la que la FGR inició las pesquisas contra el ex titular de Hacienda.

Así como Miguel Pérez Esquivel, chofer Lozoya; Froylán Gracia Galicia, brazo derecho de Lozoya y Rafael Caraveo, ex trabajador del Senado de la República quien fue exhibido en agosto pasado recibiendo maletas llenas de dinero en efectivo que supuestamente provenía de los sobornos que fueron pagados a legisladores panistas en el sexenio pasado para la aprobación de la reforma energética.

FGR buscaba ficha roja contra Videgaray

Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) desconoce el paradero de Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con su petición de orden de aprehensión planteó la posibilidad de emitir ficha roja en su contra para buscarlo en 194 países.

En la solicitud de orden de captura contra Videgaray por delito electoral, asociación delictuosa, cohecho y traición a la patria, la FGR argumentó que este último delito amerita prisión preventiva de oficio, lo que puede motivar al exfuncionario a mantenerse prófugo de la justicia.

"Esta distinción normativa al delito de traición a la patria para ser considerado de aquellos que ameritan la prisión oficiosa, hace por sí solo que ante la eventualidad de que los justiciables puedan ser sometidos a un proceso por este injusto penal, haga que no deseen comparecer voluntariamente", señaló la FGR.

A esto, continuó, se suma que Videgaray Caso no radica en México, pues desde el tres de marzo de 2020 salió del país y no ha regresado.

"Aunado a lo anterior, es un hecho notorio según los medios de comunicación y redes sociales que el imputado se encontraba residiendo en los Estados Unidos de América y laborando en el Instituto Tecnológico de Masachusetts, entidad académica de la que habría renunciado para irse a vivir al país de Israel", refirió.

Por ello, consideró la posibilidad de solicitar una ficha roja a la Interpol para que Videgaray sea buscado en los 194 países que la integran.

"Es precisamente la orden de aprehensión que, de ser expedida, podría dar lugar a la generación de una 'ficha roja' para que la Interpol a nivel mundial colabore a la localización y detención del imputado, mismo que habría de ser requerido posteriormente mediante un procedimiento de extradición", apuntó.

Añadió que Luis Videgaray tiene facilidades para abandonar el país o permanecer oculto debido a la solvencia económica que tiene, a que su pasaporte está vigente y a la red de "excolaboradores, contactos y conexiones en el extranjero que tiene y que le podrían auxiliar a salir de México".

En su petición, la FGR indicó al juez de control que otro elemento que justifica la orden de captura es que por los delitos que está acusado, Videgaray podría enfrentar una condena de hasta 79 años de prisión.

EL UNIVERSAL informó que la FGR se desistió de esta solicitud antes de que el juez del Reclusorio Norte resolviera si concederá o no la orden de aprehensión para perfeccionarla.

Fuentes federales indicaron que además el juez ya le había solicitado a la FGR más datos sobre su acusación.

Sin embargo, el fiscal encargado del caso solicitó al juez de control, Artemio Zúñiga tener por no presentada la petición de orden de aprehensión para complementarla con nuevos indicios.

En consecuencia, una vez que la acusación quede perfeccionada, la FGR podrá volver a requerir una orden de captura contra el también ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Si así lo desea, la FGR puede solicitar nuevamente la orden de captura ante el mismo juez de control.