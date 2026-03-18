VIDEO | PVEM abre puerta a candidatura de Ruth en SLP y advierte que podría ir solo en 2027

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, confirmó que en San Luis Potosí el partido contempla perfiles propios para la gubernatura rumbo a 2027, entre ellos la senadora Ruth González Silva, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la propia legisladora.

Durante una declaración a medios, Velasco señaló que González Silva "legalmente podría participar" en la contienda, al no existir impedimento constitucional, pero subrayó que primero deberá definir si busca o no la candidatura. Añadió que, en caso de que decline, el partido cuenta con otros perfiles competitivos en la entidad.

El senador también dejó abierta la posibilidad de que el PVEM compita sin alianza en San Luis Potosí si Morena no respalda a su eventual candidata. "Sí, iríamos solos", afirmó, al recordar que el partido ha obtenido triunfos en la entidad sin coalición en procesos anteriores, como en 2021 y en la elección al Senado de 2024.

No obstante, insistió en que el escenario deseable es mantener la alianza con Morena y el Partido del Trabajo rumbo a 2027, siempre que exista una relación de respeto y acuerdos equitativos en la definición de candidaturas.

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Velasco indicó que el PVEM busca que sus aspirantes participen en encuestas internas para definir candidaturas, y advirtió que no debería repetirse lo ocurrido en otros estados, donde —según dijo— perfiles del partido ganaron mediciones, pero no fueron considerados para encabezar alianzas.

En el caso de San Luis Potosí, el posicionamiento del PVEM ocurre en medio del debate por una eventual postulación de Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, tema que ha generado posturas encontradas a nivel nacional sobre posibles escenarios de nepotismo rumbo a las elecciones de 2027.

Reacciones y medidas contra el nepotismo en San Luis Potosí

Ahora, @VelascoM_ , líder de los senadores del PVEM da conocer los nombres de los Verdes que serán propuestos para las encuestas en que se decidan los candidatos oficialistas a las 17 gubernaturas.



Si en SLP Morena no quiere ir en alianza, los Verdes van solos, adelanta. pic.twitter.com/M8ZAGXgK1C — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) March 18, 2026

Reacciones y medidas contra el nepotismo en San Luis Potosí

Apenas el martes de la semana pasada, Gallardo se refirió al tema y aseguró que la postulación de su esposa para sucederlo al frente de la gubernatura del estado no entraría en la categoría de nepotismo, al argumentar que el término se ha "desvirtuado".

"Creo que se ha desvirtuado totalmente, el nepotismo es cuando eres Gobernador o Presidente de la República y contratas a tus parientes. Contratas al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar. Ese es el nepotismo", afirmó durante una entrevista con medios de comunicación en el Senado.

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Sin embargo, la declaración del gobernador del Verde no fue bien recibida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien al ser cuestionada al respecto, afirmó que no está de acuerdo y reiteró que los familiares que quisieran contender a un puesto de elección popular tendrían que esperar mínimo tres años.

"Bueno, con el Gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esta no. Yo envié una iniciativa en donde prácticamente en enero, febrero de 2025 enviamos una iniciativa que prohibía que dejes o que sea candidato un familiar directo después de la persona. No estamos de acuerdo en que familiares ocupen cargos que deje un funcionario electo. Es decir, si un Presidente Municipal, el siguiente es su hijo, pues no se puede, tendría que esperarse tres años para poder ser candidato", explicó.

La mandataria destacó que su iniciativa contemplaba la prohibición del nepotismo a partir de las elecciones de 2027, pero el Congreso decidió aplazarla hasta 2030. Sin embargo, Morena emitió una nueva disposición para acatar la iniciativa presidencial a partir de los próximos comicios electorales.

Con información de www.sinembargo.mx