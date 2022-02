Video: AMLO muestra por primera vez salones y oficinas de Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Por primera vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró salones y oficinas de Palacio Nacional donde se reúne a diario con su Gabinete, recibe jefes de Estado, empresarios, gobernadores, líderes religiosos, deportistas y toma algunas de las decisiones más importantes para el país.

"¿Qué se siente vivir aquí?", le preguntó un reportero de la fuente presidencial a López Obrador mientras realizaba el recorrido

"Es un honor, porque es la historia, no es lo mejor para la familia, porque vivimos en un departamento, no es lo mismo que una casa", respondió.

Junto a retratos de Benito Juárez y muebles históricos, el presidente López Obrador inició el recorrido por las salas donde se reúne con el Gabinete federal.

"Lo más difícil, lo más difícil de mi gobierno ha sido Tlahuelilpan (explosión de una toma clandestina de combustible donde perdieron la vida más de 130 personas en?Hidalgo en enero de 2019). Estaba yo en Aguascalientes y me trasladé en la madrugada y fue muy triste, eso fue muy doloroso, es el momento más difícil y triste que he enfrentado, lo demás duele y todo, pero va uno hacia adelante", expresó.

En su recorrido por los salones de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que la historia lo inspira a seguir luchando.

"Aquí me recuerda a Guadalupe Victoria... me recuerda que él fue un rebelde independentista", declaró.

También en el recorrido por Palacio Nacional, el presidente López Obrador mostró retratos de personajes destacados, figuras históricas y dirigentes sociales de México.

