VIDEO: "Mis carros no me los vuelvas a exhibir", la amenaza a periodista asesinado en Tijuana

"Mis carros no me los vuelvas a exhibir", es la voz que amenaza al periodista Margarito Martínez -asesinado ayer en Tijuana- en un video que se transmitió en vivo en redes sociales.

"A mí no me interesa que tengas 20 años de experiencia que tu tengas la página de Tijuana en Guerra... no me importa, no me interesa, pero mis carros no me los vuelvas a exhibir en los medios que andes diciendo que soy el halcón de La Sánchez", se escucha en el video exhibido por Ciro Gómez Leyva.

El fotoperiodista Margarito Martínez fue asesinado ayer frente a su casa, en Tijuana, Baja California. Recientemente había sido integrado al Mecanismo de Protección tras amenazas de un ex policía.

Según el reporte de la Policía Municipal, a las 12:45 horas de ayer se recibió una alerta que informaba sobre una agresión con arma de fuego en contra de un hombre, en la calle 5 de Mayo, en la colonia Camino Verde.

Al arribar, los elementos hallaron el cuerpo de una persona a un costado de un vehículo marca Ford Escort, con placas de Baja California, que luego fue identificado como el fotoperiodista.

Sonia de Anda, presidenta del Colectivo "Yo sí Soy Periodista", dijo para el noticiero de Ciro Gómez Leyva que al parecer el reportero se encontraba bebiendo con unos vecinos y "que la esposa" dijo que de repente se escucharon los balazos "pero no se sabe si fue por un altercado con ellos".

Además, señaló que "Margarito hace menos de un mes pidió la protección a periodista debido a que un sujeto que se hace decir comunicador en redes sociales hizo unas transmisiones en vivo enfocando su rostro y señalándolo como responsable de haber sido quien administraba dos o tres páginas de Facebook en las que se reportan crímenes. Estas páginas regularmente atacan a grupos criminales, entonces imagínate que tu agarres y señales a un periodista y decir ´tú eres el administrador de estas páginas´... era un periodista especializado en la nota roja, entonces la información policiaca era su fuerte de Margarito".

El 13 de diciembre, Margarito Martínez solicitó que lo integraran al Mecanismo de Protección para Periodistas y el 17 de enero fue asesinado.

El fotoperiodista Margarito Martínez fue asesinado afuera de su casa en #Tijuana, #BC. Hace un mes, habría solicitado protección a periodistas por este video donde otro reportero lo acusa de ser el administrador de páginas que exponían a delincuentes: pic.twitter.com/RsX2eKyqqK — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 18, 2022

En diciembre pasado, la Fundación Yo Si Soy Periodista emitió un posicionamiento para respaldar a Martínez luego de que un expolicía lo acusó falsamente de publicar información relacionada con grupos criminales, desde entonces se solicitó el apoyo de Mecanismo de Protección.Margarito Martínez colaboró con medios locales como Punto Norte, Grupo Cadena Baja California, "La Jornada Baja California" y el "Semanario Zeta"; también trabajó con prensa internacional como Los "Angeles Times" y BBC.Sus compañeros del gremio condenaron el asesinato y exigieron justicia. En Twitter, Adela Navarro, directora general del Semanario Zeta, calificó lo acontecido como "un hecho terrible, doloroso, injusto; provoca enojo, frustración, refleja la situación que se vive en Tijuana, armas abundan".