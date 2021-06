VIDEO: Policías reprimen a artesanos indígenas en Querétaro

Un enfrentamiento entre policías de Querétaro y artesanos indígenas se suscitó debido a que los comerciantes pretendían colocarse frente al Tribunal de Justicia.

Todo comenzó porque los comerciantes se instalaron desde hace algunos días en la Plaza de Armas. Por lo que cuando los policías intentaran desalojarlos, ellos se negaron a retirarse, y se dio un choque en el que hubo jaloneos y golpes.

Los artesanos reconocieron que su líder Jerónimo Sánchez es quien los asesora para exigir los espacios en los que pueden comercializar sus productos, por lo que al intentar detenerlo, lo defendieron, pero finalmente fue retenido y llevado por las autoridades, así como Miguel Angel López Apolonio, Basilio Campos, Aureliano Díaz y Rogelio Orozco.

Es una vergüenza la represión policial que el gobierno de @gobqro ha encabezado contra lxs artesanxs indígenas que llevan meses instalados en el #centrohistórico de Querétaro. Más de 30 elementos de la @poesqro haciendo uso de la fuerza en madres indígenas y sus hijes. https://t.co/PMQs9XBSxV pic.twitter.com/0LzjWgLXCU — Nadia Bernal (@nbernaln_) June 14, 2021



A través de un hilo en Twitter, la reportera Nadia Bernal expuso que más de 30 uniformados hicieron uso excesivo de la fuerza en contra de las madres e hijos indígenas. Además, Jerónimo se encontraba impartiendo un taller de derechos indígenas cuando ocurrieron los hechos y no formaba parte de la protesta.

Posteriormente la sociedad civil y los grupos organizados se congregaron en la Plaza de Armas para pedir la liberación de las personas retenidas y denunciar que fue una detención arbitraria.

Hasta este martes 15 de junio fueron liberados los detenidos, y, de acuerdo con el relato de Rogelio Orozco, los torturaron y no fueron llevados de manera inmediata a las instancias correspondientes.

"Al profesor Jerónimo lo tomaron del cuello y lo desmayaron, a su servidor también me desmayaron... Pude ver un policía que me jalo el celular y otro me metió la mano a la bolsa y se llevó mi cartera con mi dinero y documentos. Otro policía me quitó el otro celular que traía en la mano...", expresó Orozco en un video.

"Nos estuvieron paseando por cerros, lugares lejanos, mientras nos amenazaban y golpeaban", denunció Rogelio, según la cuenta de Twitter de Bernal.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se posicionó en contra de la represión policíaca y el violento desalojo ejercido contra comerciantes indígenas, en la Plaza de Armas, para no permitirles el uso de los espacios públicos.

A través de un comunicado, la UAQ exige que se esclarezcan los hechos y se garanticen los derechos humanos respetando la integridad de las personas.

Asimismo, que se sancione al personal que ejerció violencia innecesaria. Y solicitó que se lleve a cabo un acuerdo mediante el cual los artesanos "puedan tener acceso a la comercialización de sus productos sin estar amenazados".