VIDEO: Servidora de la Nación le niega la vacuna a adultos mayores en Jalisco; la llaman "Lady Prole"

Una mujer servidora de la nación que se encontraba en un módulo de vacunación de Jalisco negó la aplicación del fármaco a un grupo de adultos mayores que no pudieron comprobar su residencia en el municipio de Puerto Vallarta.

Un video difundido en redes sociales muestra a la joven con un chaleco oficial solicitando una identificación a las personas que asistieron a la vacunación, sin embargo, varios de ellos no tenían en documento probatorio de residencia.

Los hechos ocurrieron en la clínica 179 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde la mujer recibió a las adultas y adultos mayores para asignarlos al cubículo donde podrían recibir la vacunación, pero comenzaron a discutir ante la falta de una INE o comprobante domiciliario.

La grabación de tan sólo 16 segundos se viralizó debido a la respuesta que la mujer dio al grupo de adultos mayores, en la que afirmó que las vacunas que ahora estaban disponibles no eran para "personas ricas y con contactos", sino para la "prole".

"No estoy haciendo nada malo, pero es que si la paso a usted voy a tener que pasar a todos los ricos que mandan aquí por contacto. Si yo la paso a usted, le roba la vacuna a la prole", respondió a una adulta mayor que buscaba vacunarse.

En ese momento, la persona que presuntamente grabó el video le dijo a la servidora de la nación que no politizara las cosas y que ellos no venían a vacunarse "por palancas".

"No politice, señorita. No politice. Aquí no hay prole, señorita. Aquí hay adultos mayores, no politice usted", contestó el hombre que supuestamente filmó el momento.

En pocos minutos el hashtag #LadyProle se convirtió en tendencia en redes sociales debido a personas que hablaron sobre el tema.

Algunos usuarios de redes criticaron la postura de la joven y su forma de referirse a los adultos mayores, sin embargo, otras personas la defendieron y aseguraron que ella sólo estaba haciendo lo correcto.

"A los mal llamados servidores de la nación, no los capacitan, los adoctrinan!... @SSalud_mx debe evitar su participación en las brigadas correcaminos pues su función es innecesaria para la campaña de vacunación. #LadyProle #LadyProleVallarta", escribió la usuaria @avieu.

Sin embargo, la mayoría coincidió en que la manera en la que se expresó no fue la correcta y que finalmente pudo anunciarle a los adultos mayores que mejor asistieran el día que se aplican las vacunas faltantes o rezagadas.