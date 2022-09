Villarreal afirma que juez ordenará su aprehensión

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó hoy que recibió información de que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se reunió con un juez para liberar ocho órdenes de aprehensión, entre ellas una contra él y las otras de personas de su equipo cercano.

Señaló al juez de control Miguel Moreno Castillo, como quien antes estaba en Altamira y lo movieron a Ciudad Victoria para que desde la capital emita dichas órdenes de aprehensión.

Lo calificó como un nuevo plan vergonzoso y siniestro, que busca imponer medidas de terror judicial para romper la paz social, "y tratar infructuosamente que la Cuarta Transformación llegue a Tamaulipas el primero de Octubre".

Américo Villarreal expresó en rueda de prensa que se realizó en Ciudad Victoria lo siguiente: "Hace unos momentos hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez, que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar ocho órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra mía".

Afirmó que, "es inaceptable y no lo vamos a permitir; a pesar de esta situación quiero enviarles un mensaje muy claro y contundente, nosotros estamos dispuestos a enfrentarlos en cualquier escenario, porque la gente nos conoce, sabe quiénes somos y sabe también que no somos iguales. Ténganlo presente, los vencimos en las urnas, hemos vencido sus mentiras y calumnias con la verdad".

Aseguró que tiene el respaldo de la honestidad, pero sobre todo el respaldo del pueblo de Tamaulipas, "no tenemos miedo y no vamos a descansar hasta darle a Tamaulipas el gobierno que se merece".

Al preguntarle si tenían los nombres contra quien se harían las órdenes de aprehensión, el gobernador electo mencionó al presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás; contra Carlos Cantúrosas de Nuevo Laredo y Manuel Muñoz, "es muy probable que esté también en mi persona, en consecuencia, de los hechos de difusión periodística que se estuvieron haciendo".