logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vinculan a proceso a 30 del cártel de los Salazar en Querétaro

Cateos simultáneos permitieron la detención de integrantes del cártel y aseguramiento de armas y drogas.

Por El Universal

Febrero 15, 2026 09:35 p.m.
A
Vinculan a proceso a 30 del cártel de los Salazar en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Un juez dictó vinculación a proceso contra 30 integrantes del "Cártel de los Salazar", quienes se dedicaban a extorsionar a los comerciantes, cobrar cuotas, si no pagaban los secuestraban y los mantenían privados de su libertad en casas de seguridad.

Detalles confirmados

Los integrantes de esta célula criminal son señalados por su posible participación en los delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta (de narcóticos) y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de permanencia.

De acuerdo a las investigaciones, tenían el control de la venta y distribución de droga como marihuana y cocaína en Querétaro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba necesarios, el juez determinó la vinculación a proceso por su probable participación en el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta para:

1. María Camila "N"

2. María Fernanda "N"

3. Lorena "N"

4. Mariana "N"

5. Mónica "N"

6. Saraí "N"

7. Jaiser "N"

8. Miguel "N"

9. Noé "N"

10. Néstor "N"

Además, fueron vinculados a proceso por el delito contra la salud y por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en su modalidad de permanencia las siguientes personas:

1. David Silvestre "N"

2. Javier "N"

3. Samanta "N"

4. Camilo "N"

5. Eréndira "N"

6. Bryan "N"

7. Carlos "N"

8. Jesús "N"

9. José Miguel "N"

10. José Adán "N"

11. Luis Gustavo "N"

12. Luis Carlos "N"

13. José Alfredo "N"

14. Lucía "N"

15. Kenet "N"

16. David Nicolás "N"

17. José Ángel "N"

18. Gerardo "N"

19. Oskar "N"

20. Juan "N"

Acciones de la autoridad

Estas personas fueron detenidas en 12 cateos simultáneos ejecutados en Querétaro; la diligencia fue efectuada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

También, Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Policía Estatal.

En los cateos se aseguraron cinco armas de fuego cortas y dos largas, 212 cartuchos, cinco cargadores, 134 gramos de metanfetamina, un kilo de cocaína, casi cuatro kilos de marihuana, dinero en efectivo, 64 celulares, 10 vehículos, tres inmuebles, joyas, computadoras, cuatrimotos y básculas grameras, entre otros objetos.

El juzgador determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO 17, "CPS Michoacán", y para las mujeres en el Centro Penitenciario "Mil Cumbres", Charo, en la misma entidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vinculan a proceso a 30 del cártel de los Salazar en Querétaro
Vinculan a proceso a 30 del cártel de los Salazar en Querétaro

Vinculan a proceso a 30 del cártel de los Salazar en Querétaro

SLP

El Universal

Cateos simultáneos permitieron la detención de integrantes del cártel y aseguramiento de armas y drogas.

Came activa tercera contingencia ambiental por ozono en Valle de México
Came activa tercera contingencia ambiental por ozono en Valle de México

Came activa tercera contingencia ambiental por ozono en Valle de México

SLP

EFE

Se establecen recomendaciones para evitar actividades al aire libre y posibles restricciones en circulación vehicular e industrias, según el monitoreo de la calidad del aire.

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal para cine mexicano en Palacio Nacional
Sheinbaum anuncia incentivo fiscal para cine mexicano en Palacio Nacional

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal para cine mexicano en Palacio Nacional

SLP

El Universal

Proyectos con al menos 70% de proveeduría nacional podrán acceder a apoyos con montos mínimos de inversión.

Senadora Claudia Anaya impulsa accesibilidad digital para personas con discapacidad
Senadora Claudia Anaya impulsa accesibilidad digital para personas con discapacidad

Senadora Claudia Anaya impulsa accesibilidad digital para personas con discapacidad

SLP

El Universal

Se crea el Servicio de Relevo para facilitar comunicación a personas con discapacidad auditiva.