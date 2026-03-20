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Vinculan a proceso a joven acusado de feminicidio de su madre

El joven de 25 años fue detenido tras atacar a sus padres con arma blanca en su domicilio.

Por El Universal

Marzo 20, 2026 03:02 p.m.
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Vinculan a proceso a joven acusado de feminicidio de su madre

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- A menos de una semana de los hechos,

autoridades capitalinas
detuvieron y lograron la

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vinculación a proceso de un joven de 25 años, señalado como probable responsable del feminicidio de su madre y de intentar asesinar a su padre, tras una agresión ocurrida al interior de su vivienda.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 7 de marzo de 2026, en un domicilio de la alcaldía Venustiano Carranza, donde el imputado presuntamente atacó a sus padres con un arma blanca luego de una discusión. Vecinos que se percataron de lo ocurrido avisaron a los servicios de emergencia.
Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital; sin embargo, la madre perdió la vida a consecuencia de las lesiones, mientras que el padre sobrevivió al ataque.
Tras las indagatorias, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en contra del joven, la cual fue cumplimentada el 12 de marzo por agentes de la Policía de Investigación, luego de ubicarlo en la colonia Chalma de Guadalupe, en la misma demarcación.
Un día después, durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularlo a proceso por los delitos de feminicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá en reclusión mientras continúan las investigaciones.
La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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