Vinculan a proceso a joven acusado de feminicidio de su madre

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- A menos de una semana de los hechos,

y lograron la

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de un joven de 25 años, señalado como probable responsable del feminicidio de su madre y de intentar asesinar a su padre, tras una agresión ocurrida al interior de su vivienda.De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el pasado, en un domicilio de la, donde el imputado presuntamente atacó a sus padres con unluego de una discusión. Vecinos que se percataron de lo ocurrido avisaron a los servicios de emergencia.Ambasfueron trasladadas a un; sin embargo, laa consecuencia de las lesiones, mientras que el padre sobrevivió al ataque.Tras las indagatorias, lade la Ciudad de México obtuvo unaen contra del joven, la cual fue cumplimentada el 12 de marzo por agentes de la Policía de Investigación, luego de ubicarlo en la, en la misma demarcación.Un día después, durante la, un juez determinópor los delitos de feminicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Además, le impuso la medida cautelar de, por lo que permanecerá en reclusión mientras continúan las investigaciones.La autoridad judicial fijó unpara el cierre de la