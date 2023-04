Vinculan a proceso a Von Roehrich por asociación delictuosa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Un juez de control decidió vincular a proceso a Christian Von Roehrich, exdelegado en Benito Juárez, por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidores públicos, así como asociación delictuosa.

En audiencia de continuación, la cual dio inicio pasada las 10:00, se pidieron tres recesos por parte de los defensores.

Fue un amplio debate entre las partes para desestimar por parte de la defensa algunas pruebas de la fiscalía capitalina.

Sin decir más como el sábado pasado, el abogado Miguel Olmedo dijo que le ratificaron la prisión preventiva justificada y 4 meses para el cierre de investigación.

Dijo que no diría nada por respeto a las partes procesales.

¿De qué se le acusa a Christian Von Roehrich?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión a Christian Von Roehrich por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, además de asociación delictuosa.

La Fiscalía detuvo a tres exservidores públicos de la alcaldía por presuntamente ser prestanombres de funcionarios de alto nivel en la demarcación, y que todos ellos desempeñaron cargos públicos durante la administración que encabezó Christian Von Roehrich, además de su presunta implicación con el Cártel Inmobiliario.

"Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinado a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados", detalló el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.

Así fue captura de Christian Von Roehrich

En la tarde del jueves 20 de abril del 2023, el exalcalde fue deportado y entregado a la Fiscalía General de la República, cuando intentaba cruzar hacia los Estados Unidos, días más tarde un juez de control determinó que Christian Von Roehrich se quede en prisión en el Reclusorio Norte bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada para definir su situación jurídica.

En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional.

¿Quién es Christian Von Roehrich?

Christian Damián Von Roehrich de la Isla es un político panista quien hasta hace unos meses era diputado local, coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la Ciudad de México.

Se ha desempeñado como director General de Participación Ciudadana de la alcaldía Benito Juárez, delegado, y tres veces diputado local.

De acuerdo a su currículum, estudió Derecho en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Entre 2009 y 2012 fungió como director General de Participación Ciudadana en la Delegación Benito Juárez, y posteriormente fue electo diputado local en la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2012-2015).