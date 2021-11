"Violencia a la mujer no es normal, ni natural y se debe erradicar"

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez afirmó que la violencia hacia las mujeres no es normal, ni natural, por ello se debe educar para la igualdad y erradicar el machismo y la misoginia de las relaciones humanas.

Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SSPC señaló que es prioritario no minimizar las denuncias de quienes son víctimas de estos delitos contras las mujeres, trabajar para combatir la impunidad y que se castigue a los agresores.

"Sobra decir que la mayor parte de los violentadores de las mujeres son sus parejas, ex parejas, familiares o personas cercanas a ellas, hasta 80% de las denuncias judicializadas así lo documentan".

Rodríguez explicó que en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad se coordinan tareas de prevención, capacitación, sensibilización de servidoras y servidores públicos encargados de la seguridad y procuración de justicia, para prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas.

"También en las Mesas de Paz damos seguimiento a las carpetas de investigación por feminicidio, y con ello, evitamos que se posterguen las investigaciones y se materialice la impunidad".

Señaló que es necesario desmontar la cultura de la violencia en la familia y en los círculos de amigos, así como en la sociedad entera, porque sin las mujeres es imposible alcanzar la paz.