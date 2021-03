Violencia contra las mujeres "no viene sin causa", dice maestro de UANL

El profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Amador Rosales Zúñiga, causó polémica en redes sociales, ya que fue acusado de misógino y poco empático, además de que estaría justificando la violencia contra las mujeres, por afirmar que "las desgracias no llegan sin causa".

Durante una clase en línea, de la que se viralizó un fragmento de un minuto con 33 segundos, el profesor que tiene una maestría en la especialidad de Métodos Alternos de Solución de Controversias, comentó sobre la marcha que se realizó el domingo en Monterrey para protestar en repudio a la violencia contra las mujeres.

"Hoy va haber una manifestación de mujeres que supuestamente son agredidas... que esto, que esto, y que más... nada más les digo algo a ustedes, las desgracias no llegan sin causa, nada más aclaro eso", expresó el maestro a sus estudiantes.

Agregó que "tiene que haber algo –para que haya violencia-, que no lo dicen esas damas; pero tiene que haber algo, porque sí, porque sí, no llegan (las agresiones)".

Una de sus alumnas replicó, "muchas veces dicen que es tu forma de vestir, pero nada que ver, puedes ir de monja y aun así te van a decir cosas que no quieres oír".

Respondió el maestro, "sí, pero alegando eso de que fue feminicidio... que ahorita ya están pugnando porque el aborto se legalice, que van a pugnar ahí... y ahorita el acoso sexual, también lo traen en su cartera para discutirlo".

Pero qué pasa, señaló Rosales Zúñiga, "vuelvo a lo mismo, todo eso no llega sin causa, accidente, accidente, no".

El video se compartió en redes sociales y generó múltiples comentarios en contra del catedrático de la UANL, donde expusieron, apoyándose en sus propios argumentos, "y la causa de la desgracia de las mujeres tiene muchos nombres, entre ellos: machismo y falta de empatía, como la de este señor".

Además, acusaron que la UANL "encubre acosadores", pidieron que le quiten su cédula profesional, y afirmaron que el profesor se mostró "bien machista como siempre"; pero también hubo quienes salieron en su defensa al expresar que Rosales Zúñiga, "sólo emitió una opinión".

Apenas en octubre pasado, César Augusto Leal Chapa, un maestro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL, fue criticado por llamar "pinche burro" a un alumno con Síndrome de Asperger. Ante la polémica, la institución educativa lo retiró de la docencia que ejerció por más de 40 años, y lo asignó al área de investigación.

