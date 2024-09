Suman un muerto y cuatro heridos por violencia en Culiacán

En los enfrentamientos entre civiles, y posteriormente contra y el ejército iniciados en la capital del estado y que se extendieron a la sindicatura de Costa Rica, cuatro personas resultaron heridas, entre ellos dos militares, una persona muertas dentro de una unidad motriz y doce vehículos despojados en forma violenta.

Los nuevos hechos de violencia que se focalizaron en la parte Oriente de Culiacán y replicaron en el medio rural, generó intranquilidad, por lo que los comercios abrieron sus puertas, dos horas después de su horario normal y el servicio de transporte se vio trastocado en tres rutas, ya que los choferes pararon en forma temporal sus actividades.

A causa de los hechos que iniciaron desde muy temprano en el fraccionamiento la Campiña, en la parte oriente de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya, dispuso cancelar clases en ambos turnos, en la capital del estado y la sindicatura de Costa Rica.

Comentó que los datos que se tienen, durante estos sucesos, doce propietarios de vehículos de diversas marcas y modelos, fueron víctimas de despojos violentos, pero en ninguno de los casos, las unidades fueron incendiadas o usadas para bloqueos.

En su conferencia semanal, adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional enviará tropas de refuerzo a Culiacán, sin anticipar el número de efectivos, pero se conoce que dos aviones militares de reconocimiento Pilatus PC-7 y un helicóptero artillado, arribaron al aeropuerto de Culiacán, donde las operaciones se mantuvieron sin problemas.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado dijo que en estos hechos que se presentaron, se tiene el reporte de cuatro personas heridas de bala, dos de ellos son elementos del ejército y una persona localizada muerta, dentro de un vehículo en la carretera México Nogales, en la sindicatura de Costa Rica.

Señaló que sobre los dos civiles lesionados por impactos de bala, uno de ellos, en la sindicatura de Costa Rica, aun no se logra establecer si estos casos están relacionados con los enfrentamientos, puesto que apenas se inició con las investigaciones.

Dio a conocer que en el fraccionamiento de la Campiña, en forma inicial se aseguraron dos camionetas blindadas que fueron abandonadas con impactos de bala, sin embargo, se reportó el hallazgo de tres unidades más, en abandono sobre el boulevard Francisco I Madero, en el centro de Culiacán.

En la sindicatura de puntos distintos se aseguraron tres unidades más, en una de ellas, se encontró en su interior el cuerpo de un hombre que portaba un chaleco táctico y en el asiento trasero, transportaba una cubeta con púas de acero.

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Segundad Publica del Estado comentó que ante las versiones que se propagan en redes sociales y videos sobre personas armadas que notifican a choferes del transporte urbano que regresen porque hay problemas, se trata de imágenes viejas que no corresponden a Sinaloa.

Subrayó que la situación ya está controlada y se tiene el reporte de dos elementos del ejército que ingresaron heridos al hospital del ISSSTE y se aseguraron dos camionetas, las cuales fueron abandonadas por el grupo armado que atacó al personal militar.

Pidió a la población no retrasmitir mensajes que conllevan crear confusión y temor, los cuales no son reales, dado que la ciudad está tranquila y se verifican los reportes que se captan en las líneas de emergencia, sobre supuestas camionetas abandonadas con impactos de bala en otros puntos de Culiacán.