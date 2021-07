"Violencia es un fruto podrido heredado"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha sido fácil enfrentar el incremento en los homicidios dolosos en el país porque es "un fruto podrido" que heredó de las pasadas administraciones y defendió su política de "abrazos y no balazos" para combatir el crimen.

"Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, es un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero además es de dominio público, el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia y esto viene de tiempo atrás", se defendió.

El Presidente se enfrascó en un intenso debate con el periodista Jorge Ramos de Univision durante la mañanera, ya que fue cuestionada su estrategia de "abrazos y no balazos", la cual ha sido un verdadero fracaso, afirmó el periodista con datos duros.

"Ahora sí que yo tengo otros datos, y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía, incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, de 3%", explicó López Obrador.

"No puede decir que tiene 100 muertos diarios y que eso es un éxito", indicó el conocido periodista de Univision.

"Es que hay matanzas, hay muertos", reviró Ramos.

El Presidente aceptó: "Sí, pero no igual, no es igual.

"Tres mil [muertes u homicidios] al mes", se le cuestionó.

"Ya no hay masacres en el país", respondió el Mandatario.

"¿Y lo de Zacatecas, lo de Aguililla, lo de Reynosa?", le preguntó Jorge Ramos.

López Obrador dijo que esos son enfrentamientos entre bandas, no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos, remarcó.