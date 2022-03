NUEVO LAREDO, Tamps., marzo 14 (EL UNIVERSAL).- "Vivimos más de tres horas de terror, fue como tener una guerra en el patio de la casa porque incluso, podíamos escuchar el sonido de las balas al pasar ya que vivimos a dos calles del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, nos la pasamos tirados en el suelo".

Sin poder dormir y con la angustia de que algún delincuente ingresara a su domicilio es que esta familia que prefiere guardar el anonimato, vivió la balacera que se registró en Nuevo Laredo la noche del 13 de marzo y madrugada del lunes, donde autoridades federales, lograron la detención de Juan Gerardo "N" (a) "El Huevo".

"El Huevo" es quien lidera la organización criminal del Cártel del noreste y del grupo de sicarios Tropas del Infierno, herederos de los procedimientos violentos del grupo de los Zetas, generador de violencia en cinco estados del país y en la región de la frontera chica de Tamaulipas.

Juan Gerardo, fue detenido en posesión de dos armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y quien cuenta con tres órdenes de aprehensión: una en el estado de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, otra en el estado de Coahuila por homicidio doloso y terrorismo; y una más con fines de extradición por conspiración por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Debido a los hechos violentos registrados en Nuevo Laredo, es que los ciudadanos decidieron imponer toque de queda y evitar salir, después de las 20: 00 horas.

"Tenemos miedo, ayer en redes sociales dijeron que no saliera nadie, que la situación se iba a poner fea. Los que pudieron se quedaron en casa, pero algunos que por trabajo o por alguna cuestión estuvieron en la calle, pasaron el miedo de ver las calles bloqueadas, todos los vehículos que quemaron, aunque los que estuvimos en casa también pasamos por el terror de la balacera".

Es por eso, comenta el jefe de familia, que nuevamente en redes sociales circulan mensajes para que las familias no salgan en el transcurso de la semana sobre todo, por la noche.

"Nos vamos a imponer el toque de queda por seguridad, sabemos que en una situación así lo mejor es estar en casa, no arriesgarse, ahorita la ciudad está desolada, es muy triste tener que pasar por esto pero no está en nuestro alcance ni en el de las autoridades porque por más esfuerzos que puedan hacer, son cosas que se les van de las manos".