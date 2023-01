Volador de Papantla "arrolla" a espectador durante danza

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- En México, los voladores de Papantla son un espectáculo imperdible que se puede encontrar principalmente en los estados como Hidalgo, Puebla y Veracruz, aunque no sólo en la ciudad que les dio nombre.

En las zonas turísticas es posible encontrar un espectáculo de los voladores de Papantla y público a su alrededor disfrutando del colorido y folclor de la tradición.

En redes sociales se viralizó lo ocurrido en uno de estos espectáculos, en el que uno de los voladores arrolló a un espectador en pleno vuelo.

Las imágenes fueron dadas a conocer por la usuaria @Xanaysánchez en TikTok y muestran a un grupo de personas reunidas para disfrutar de la danza de los voladores de Papantla.

Entre el público se encuentra un hombre que viste camisa gris y sombrero, mismo que se encuentra muy cerca de la zona donde los voladores realizan sus maniobras.

Cuando éstos están por bajar para culminar con el baile, uno de los voladores no alcanza a esquivar al hombre y prácticamente lo arrolla durante su aterrizaje.

El hombre cae de bruces sobre el suelo, mientras que su sombrero sale volando y va a parar entre el público.

El incidente genera risas entre los espectadores, quienes alcanzaron a captar el momento exacto en el que ocurren los hechos.

Aunque se desconoce el sitio exacto donde fue captado el incidente, el video ya se ha viralizado en TikTok, donde ha alcanzado más de 98 mil "Me gusta".

¿Cuál es el origen de los voladores de Papantla?

La danza de los voladores de Papantla es parte de una plegaria a la divinidad para que caiga lluvia sobre los cultivos en los tiempos de sequía. Cada uno de los voladores representa los cuatro puntos cardinales, mientras que la persona que toca la música representa el centro del planeta Tierra.

Durante el espectáculo los voladores descienden mientras realizan acrobacias específicas durante el vuelo.