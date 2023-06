"Voy a dejar el Senado", Monreal anuncia a AMLO que deja coordinación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- "Quiero cerrar bien mi ciclo en el Senado y lo cerré hoy", afirmó Ricardo Monreal luego de su visita a Palacio Nacional donde le informó de su decisión al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre si ya pidió licencia al cargo, aclaró: "Lo cerré hoy con el Presidente como coordinador del grupo parlamentario y fue como decirle: Presidente voy a participar, voy a dejar el Senado, voy a pedir licencia, voy a dejar el liderazgo".

"He ido a decirle que pienso participar en el proceso interno de Morena y que, por tanto, me voy a sujetar a las reglas que establezca Morena para poder participar, y que estaré a la espera del domingo", apuntó en entrevista en el Senado.

Sin embargo, aclaró que será hasta el domingo cuando decidirá si participa o no en el proceso interno, pero ello dependerá el método de encuestas, porque el Consejo Nacional de Morena acuerda que sea una sola, no participará.

Reiteró que, si Morena es la única que hace la encuesta, "no voy a participar. Pero, en cambio, si hay una batería de encuestas que actúen como vinculantes o como encuestas espejo, cuando menos cuatro o cinco, sí voy a participar".

Sobre su eventual sucesor en la coordinación de Morena en el Senado y la posibilidad de que sea Eduardo Ramírez, cercano a él, dijo que "no se sabe. Es decisión de los senadores y senadoras. Hay que hacerlo democrático. Es decir, abrirlo, que las senadoras y los senadores decidan".

Dijo que de participar y que de no ganar la encuesta interna reconocerá al triunfador: " Si gana la doctora Claudia, le voy a levantar la mano a la doctora. Si gana Marcelo, le voy a levantar la mano a Marcelo. Y si gana Adán Augusto, también lo haré. Porque quiero que ellos tres, si yo gano, me levanten la mano".