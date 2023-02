Voy a promover que AMLO pague 5 mil pesos por cada mentira que diga: Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un veto a la ley que promueve una diputada de Morena para elevar las multas por injurias al mandatario de México, la senadora Lilly Téllez anunció una iniciativa por las mentiras que diga el titular del Ejecutivo.

A través de sus redes sociales, la senadora de Acción Nacional escribió que va a proponer una iniciativa para que el presidente pague, de su salario, 5 mil pesos por cada mentira dicha.

"Voy a promover una iniciativa para que el presidente pague de su salario 5,000 pesos por cada mentira que dice.

"En una sola mañanera se acabará su mensualidad", escribió la aspirante presidencial.

---AMLO anuncia veto a ley que promueve MorenaEl presidente López Obrador adelantó que vetará los cambios a la Ley Sobre delitos de Imprenta que promueve Morena en la Cámara de Diputados que busca elevar multas por injurias en contra del Presidente."Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara, que el que insulte al Presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos o tres veces más, yo no sé quién hizo eso", dijo en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.Al comentarle en su mañanera que es una iniciativa de Morena, el presidente López Obrador dijo que él no necesita de eso y no lo promovió, porque vetará dichos cambios a la ley."Sí, lo voy a vetar, lo voy a vetar, ¿para qué eso? ¡No! Libertad de expresión", destacó.