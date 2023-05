Vuelos afectados de Aeroméxico y Viva Aerobus por ceniza volcánica

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Aeroméxico informó que, debido a la caída de ceniza del volcán Popocatépetl, y la afectación que esto provoca a los aeropuertos Benito Juárez en la Ciudad de México y Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México; y el aeropuerto de Veracruz, hoy tiene 46 vuelos afectados entre cancelaciones y demoras.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que ante la actividad que presenta el Popocatépetl, se mantiene el semáforo amarillo fase 3 y se pidió a la población respetar el radio de restricción de 12 kilómetros.



Vuelos afectados de Aeroméxico y Viva Aerobús por actividad del Popocatépetl

Los siguientes vuelos del 22 de mayo de 2023 están afectados:

AM873 Veracruz - Felipe Ángeles

AM851 Veracruz - Ciudad de México

AM200 Ciudad de México – Oaxaca

AM2045 Oaxaca- Ciudad de México

AM2642 Ciudad de México – Zacatecas

AM2643 Zacatecas - Ciudad de México

AM2632 Ciudad de México – Aguascalientes

AM2633Aguascalientes - Ciudad de México

AM814 Ciudad de México - Ciudad del Carmen

AM815 Ciudad del Carmen - Ciudad de México

AM900 Ciudad de México – Monterrey

AM913 Monterrey - Ciudad de México

AM500 Ciudad de México – Cancún

AM517 Cancún- Ciudad de México

AM100 Ciudad de México – Torreón

AM103 Torreón- Ciudad de México

AM412 Ciudad de México – Miami

AM423 Miami- Ciudad de México

AM816 Ciudad de México - Ciudad de México

AM817 Ciudad de México- Ciudad de México

AM436 Ciudad de México – Orlando

AM435 Orlando- Ciudad de México

AM184 Ciudad de México – Tijuana

AM111 Tijuana- Ciudad de México

AM542 Ciudad de México – Cancún

AM559 Cancún- Ciudad de México

AM509 Ciudad de México – Cancún

AM520 Cancún - Ciudad de México

AM1048 Ciudad de México – Oaxaca

AM1049 Oaxaca - Ciudad de México

AM917 Monterrey - Ciudad de México

AM112 Ciudad Juárez - Ciudad de México

AM701 Hermosillo - Ciudad de México

AM287 Guadalajara - Felipe Ángeles

AM996 Felipe Ángeles – Monterrey

AM999 Monterrey - Felipe Ángeles

AM288 Felipe Ángeles – Guadalajara

AM649 Los Ángeles- Ciudad de México

AM379 Los Cabos - Ciudad de México

AM361 Mazatlán - Ciudad de México

AM243 Guadalajara - Ciudad de México

AM429 Miami - Ciudad de México

AM369 La Paz - Ciudad de México

AM901 Monterrey - Ciudad de México

AM683 Chicago - Ciudad de México

AM191 Mexicali - Ciudad de México



Vuelos afectados martes 23 de mayo

Mientras que, para mañana martes 23 de mayo el vuelo AM9477 Londres - Ciudad de México también está afectado.

La aerolínea indicó que para conocer el estatus de un vuelo, los pasajeros pueden llamar al call center 51-33 40-00 o @AM_Escucha

Si alguien quiere cambiar su vuelo podrá hacerlo en caso de tratarse de un boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido en o antes del 21 de mayo de 2023.

Esta política tiene vigencia del 20 al 28 de mayo de 2023 para todos los viajes hacia / desde / a través de Ciudad de México (MEX), Santa Lucia (NLU) y Veracruz (VER).

La fecha límite de expedición de boletos debe ser el 28 de mayo de 2023 y el nuevo vuelo debe empezar no después del 28 de mayo de 2023.

Asimismo, la aerolínea indicó que no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, llamadas telefónicas, entre otros, debido a que son causas ajenas a la aerolínea.



Volaris no ha dado a conocer la lista de vuelos afectados por esta situación.

Mientras que Viva Aerobus tiene cuatro vuelos cancelados para este lunes 22 de mayo:

VB3240 Guadalajara - Puebla

VB3241 Puebla - Guadalajara

VB4000 Monterrey - Puebla

VB4001 Puebla - Monterrey



Lo anterior, debido al cierre de operaciones del aeropuerto de Puebla.

Viva invitó a los pasajeros a consultar el estado de tu vuelo en el siguiente enlace: https://www.vivaaerobus.com/es-mx/flight-status

De esta forma pueden modificar sus planes de viaje con base a la afectación presentada.