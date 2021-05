WhatsApp se alía con el INE y crea chatbot electoral

Por primera vez, WhatsApp concreta una alianza con el Instituto Nacional Electoral (INE) y ofrecen un chatbot para brindar información a los mexicanos durante el proceso electoral, dijo Paloma Szerman, gerente de políticas públicas de la red social para América Latina.

Con este acuerdo, México se convierte en el tercer país de América Latina, después de Brasil y Perú en contar con un chatbot electoral.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, Szerman adelantó que concretaron "una alianza inédita que estamos lanzando con el INE para anunciar la creación de un chatbot informativo por medio del cual los ciudadanos podrán tener acceso fácil, simple, sencillo a datos oficiales, confiables, fuentes genuinas sobre el proceso electoral".

Esta herramienta estará disponible a partir de hoy 18 de mayo y hasta la semana posterior a las elecciones del 6 de junio.

Junto con el chatbot, la red social lanzará stickers elaborados por el instituto para reforzar el llamado al voto y la participación responsable.

"Estamos en constante contacto y colaboración con la autoridad electoral y sobre todo monitoreando constantemente la actividad en la aplicación", destaca Szerman.

--Así puedes acceder al chatbot del INE

En México, 80% de los usuarios de internet utilizan WhatsApp, según cifras del estudio Digital 2021 de Hootsuite.

Para acceder al chatbot los usuarios deben agregar el número telefónico del INE 5558097300, se escribe "hola" como mensaje y podrá interactuar con él.

"Este chatbot es informativo entonces los ciudadanos van a poder consultar información como la casilla para votar, si hay que llevar mascarilla u otro protocolo de salud, la información general sobre el proceso electoral, como qué pasa si no puedo ir a votar, si perdí documentación", detalla Szerman.

Para reforzar la campaña contra la desinformación, WhatsApp cuenta con alianzas con agencias verificadoras de datos que tendrán una especial actuación sobre todo el fin de semana de los comicios, destacó la gerente.

Szerman explica que la aplicación cuenta con herramientas para mantener la naturaleza privada de WhatsApp, evitar su uso de manera coordinada e indebida y empoderar a los usuarios para contrarrestar la desinformación.

"WhatsApp disponibiliza la forma de reportar, de bloquear, de señalar un contacto como spam, por ejemplo, si llega un mensaje de alguien que no es tu contacto tienes tres botones debajo del mensaje: señalar como spam, bloquear e incluso, puede entrar al perfil de la persona y bloquear o reportar el chat".

Además, en la aplicación hay herramientas para combatir la desinformación.

La gerente de políticas públicas puntualiza que WhatsApp no está hecho para realizar campañas políticas, por lo que el exceso de envío de spam o mensajes puede provocar la suspensión de cuentas de personas o partidos políticos.

"Esto está restringido por las condiciones de servicio, por eso WhatsApp, a pesar de ser una plataforma encriptada de extremo a extremo, tiene distintas funcionalidades embebidas en su producto para mitigar la desinformación".

Mensualmente, WhatsApp suspende más de dos millones de cuentas a nivel global, el 75% son cesadas automáticamente.