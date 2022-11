Woldenberg, maestro político de Lorenzo Córdova: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es ninguna novedad que José Woldenberg, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), sea el único orador en la marcha en defensa del INE de este domingo, pues señaló que "es parte del grupo y es como el maestro político de Lorenzo Córdova y de todo ese grupo".

A pregunta expresa en su conferencia de prensa en la Base Aérea Militar número 8, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que hace falta una reforma electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones.

"No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdova -consejero presidente del INE - y de todo ese grupo y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral", dijo.

Este miércoles, las organizaciones que convocan a la marcha del próximo domingo denominada "Al INE no se Toca" informaron que la ruta será del monumento del Ángel de la Independencia al de la Revolución, ya no al Hemiciclo a Juárez, así el único orador será José Woldenberg, primer consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral.

En rueda de prensa, las 51 organizaciones convocaron a los asistentes a usar como distintivo una prenda de color rosa e informaron que la vanguardia de la marcha estará encabezada por un contingente de jóvenes de distintas organizaciones civiles.