X. Gálvez: Fox no me representa

CIUDAD DE MÉXICO.- De visita en Oaxaca, la senadora Xóchitl Gálvez condenó las expresiones del expresidente Vicente Fox contra el origen étnico de la exjefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al advertir que siempre descalificará ese tipo de manifestaciones, “no estamos para ese tipo de declaraciones”.

Expuso que el presidente López Obrador debe ser sancionado e inscrito en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género, por sus ataques contra ella desde las conferencias matutinas.

La legisladora panista explicó que ese tipo de violencia se da cuando una autoridad quiere impedir que una aspirante acceda a espacios de poder por el simple hecho de ser mujer.

En este caso, dijo que el presidente López Obrador le está echando todo el poder del Estado para descarrilarla.

“Eso de lo que él se quejó y que decía que los presidentes no deberían hacer, eso del ‘cállate chachalaca’ a [Vicente] Fox, él lo está replicando todavía más grave. Haberse atrevido a meterse a mis cuentas fiscales de la empresa, que es secreto fiscal, que es secreto bancario, violando la ley, porque no me encontraron en mis cuentas personales un peso mal habido. Lo que se va a topar es que soy una empresaria desde hace 31 años”, remarcó.

“Me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, dijo.

Insistió en que no hay ningún hombre detrás de ella y enfatizó que “yo sí tengo los ovarios para deslindarme de Vicente Fox y de quien me tenga que deslindar, porque yo estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo, por mi talento”.

La aspirante presidencial opositora se deslindó del expresidente Fox y recalcó que no está de acuerdo en que el exmandatario haya agredido en redes sociales el origen de la morenista Sheinbaum Pardo, a quien señaló de ser judía búlgara.

“Lo voy a condenar públicamente trátese de quien se trate. Creo que no estamos para ese tipo de declaraciones, de descalificaciones de nadie por su origen religioso, su origen cultural, nada, estamos para sumar todos. Entonces, yo le digo al presidente Fox que no me representa, él me invitó al gabinete, cumplí en el gabinete y hasta ahí. Es más, tiene un rato que ni lo veo”, reveló.

Aclaró que ella nunca ha dicho que los adultos mayores tienen que seguir trabajando y que deben desaparecer las pensiones, pues las únicas pensiones que no regresarán son las de los expresidentes.

Dijo que ante la declaración de guerra del presidente López Obrador, ella le hace una declaración de amor.