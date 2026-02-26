Xóchitl descarta unirse a Somos Mexico; "me va mejor en redes", dice

Al confirmar que no se sumará a Somos México, agrupación que busca convertirse en partido político nacional, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó que, luego del desgaste que representó la derrota electoral de 2024, está en un proceso en el que seguirá siendo opositora al gobierno, pero desde una trinchera ciudadana.

En entrevista, dijo que ahora está más enfocada a su familia, su persona y sus empresas.

"Ahora lo que sigue es que estoy en mi empresa, como ingeniera, trabajando duro, disfrutando cada vez más de mi familia, haciendo ejercicio. El próximo veintitantos de marzo voy a correr mi primera carrera de 5 kilómetros, la de Cardias. Estoy muy contenta, trabajando duro, pero desde una trinchera ciudadana, tratando de ser una oposición responsable", indicó.

Aseguró que no tiene planes para incorporarse a alguna fuerza política, sobre todo ahora, que descubrió que le va mejor en las redes sociales, donde puede tener una mayor interacción con la población, en particular con los jóvenes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Pues fíjate que ahorita lo que me he dado cuenta es que me va mejor en las redes sociales que cuando era política. Estoy haciendo muchas cosas en redes, interactuando mucho con los jóvenes a través de TikTok, hay mucha interacción, entonces me gusta esta etapa de mi vida donde no me vinculan a un partido político, pero sí a los jóvenes les gusta escuchar lo que pienso. Eso creo que está bien en este momento que no hay contienda electoral, seguir teniendo ese ´engagement´, sobre todo con los jóvenes, creo que ellos están ávidos de escuchar ideas justo para lo que viene", apuntó.

Xóchitl Gálvez resaltó que no tiene una militancia partidista y que todos los cargos que ha ocupado fueron por invitación de los partidos políticos o coaliciones.

"Esas coaliciones terminaron, estoy agradecida con los partidos y seguramente desde la trinchera ciudadana vamos a defender este tema de la reforma electoral. Es muy peligroso lo que Morena pretende, acaparar el poder, ese autoritarismo que cada vez se refleja más. En una democracia las ideas se debaten, en un sistema autoritario como el que estamos viviendo se acalla a los opositores. No sé si en mi caso quieren acallarme, pero pues no, voy a seguir desde mi trinchera ciudadana dando el debate y levantando la voz", precisó.

LEA TAMBIÉN Carlos Ímaz demanda a Xóchitl Gálvez por presunto daño moral Xóchitl Gálvez defiende su derecho a la libertad de expresión ante demanda por daño moral.

-¿Por qué no sumarse a Somos México?

-Yo decidí que necesitaba darme un poco de tiempo, escribí una columna, por cierto la publiqué en EL UNIVERSAL, que se llama "Resiliencia", donde cuento un poco lo que fue la derrota, lo que queda después de una derrota presidencial y la necesidad que tienes a empezar por recuperar tu físico. Fue una cosa brutal el desgaste emocional, físico, comer donde podía, y ahora estoy en esa etapa de estar bien y ya estando bien veremos qué viene en el 27, pero por el momento seguir activa, seguir dando la pelea, seguir siendo una oposición valiente, no callarme, y creo que eso sí lo he demostrado si ustedes le echan un ojo a mis vídeos que subo semanalmente a las redes sociales.