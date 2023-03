Xóchitl Gálvez descarta ir por la presidencia de México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, negó estar interesada en contender por la presidencia de la República Mexicana, pues dijo que lo que ella quiere es ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"Tengo muy claro que hacer con la ciudad, tengo muy claro cómo recuperarla, dándole mantenimiento al Metro, a las tuberías, resolver el tema del agua que viene cañón; tengo muy claro cómo recuperar la parte económica porque lo he estado trabajando, estudiando y yo nunca me había planteado nada distinto, o sea, yo quiero ser la próxima jefa de Gobierno de la CDMX", dijo.

----El ego no nos puede ganar en la vida, hay que domarlo como políticos: Gálvez

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en su programa radiofónico en Fórmula, la legisladora agradeció a quienes legítimamente hablan de ella como una buena candidata presidencial, sin embargo, aseguró que sus intenciones son claras para contener por la capital del país.

Al ser cuestionada sobre si tiene el apoyo del PAN, informó que ella se ha reunido de manera constante con los presidentes de este partido, tanto nacional como local, sin embargo, expresó que "tiene mano quien es panista".

Sobre la gente que la anima a ir por la presidencia de la República dijo que "el ego no nos puede ganar en la vida, hay que domar el ego como políticos y yo creo que en ese sentido estoy consciente de lo que sí puedo y sí puedo ser una gran jefa de Gobierno".

Xóchitl Gálvez, externó que le gustaría invitar a la oposición, a la que pertenece, al partido Movimiento Ciudadano para tener una agenda progresista de trabajo "para darle ese brillo a la Ciudad".