Xóchitl Gálvez presenta iniciativa para derecho de réplica

Luego de que en diciembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó dichos falsos a la senadora Xóchitl Gálvez y se negó a darle un espacio en su mañanera para responder, la panista presentó una iniciativa para que las autoridades que difundan información en programas o conferencias de prensa, como la mañanera, estén obligados a respetar el derecho de réplica.

"Los derechos deben garantizarse más allá del discurso", expresó la senadora de Acción Nacional.

La iniciativa de Gálvez tiene por objetivo incluir como sujetos obligados a las autoridades, de los poderes Ejecutivos, de los tres órdenes de gobierno, que difundan información a través de programas o conferencias de prensa, que se transmitan por medios propios, internet, redes sociales o plataformas de transmisión en línea o streaming.

En su iniciativa, Xóchitl Gálvez señaló que la mañanera del presidente López Obrador, además de informar logros, planes y programas, "también se ha convertido en una plataforma para denostar a personas que, de acuerdo con el propio titular del Poder Ejecutivo Federal, son sus adversarios".

"Es cierto que en la 'mañanera' se difunde información en ejercicio del derecho a la libertad de expresión del titular del Poder Ejecutivo Federal, pero también lo es que, debido al modelo que utiliza, de manera correlativa debe de contar con las herramientas para la rectificación de la información difundida en dicha conferencia, toda vez que el presidente de la República actualiza los dos supuestos de procedencia, ya que es el emisor de dicha información y el responsable de su contenido.

"Sin embargo, el presidente López Obrador no cumple con los requisitos de la Ley Reglamentaria, tan es así que de manera expresa ha señalado en su conferencia mañanera que no brindará espacios para el ejercicio del derecho de réplica a no ser que una autoridad lo obligue.

"Pero de manera por demás incomprensible, cuando ha habido personas que se sienten agraviadas por los dichos y afirmaciones falsas del presidente de la República y han demandado que se garantice su derecho de réplica en términos de la ley , los jueces civiles federales no han admitido las solicitudes de parte para iniciar el procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados, pues argumentan que las autoridades del Poder Ejecutivo Federal no están contempladas en los artículos 2 y 4 de la Ley que regula la materia", indicó la senadora.

"Lo anterior, como se ha visto en los párrafos que anteceden, es parcialmente cierto, pues si bien no están expresamente contempladas este tipo de autoridades, sí existe una porción genérica que podría englobarlas como sujetos obligados, pero a pesar de ello, no ha sido posible lograr ni una sola sentencia por la vía que establece la ley", agregó.

En enero pasado, un juez federal admitió un amparo que presentó la senadora panista Xóchitl Gálvez para ejercer derecho de réplica en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora del PAN celebró que "se abrió una puerta para garantizar el derecho de réplica".