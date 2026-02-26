Xóchitl Gálvez rechaza causar daño moral a Carlos Imaz

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La excandidata presidencial

asistió la mañana de este jueves a los juzgados del

de la Ciudad de México para presentar un escrito de defensa, luego de que el exjefe delegacional en Tlalpan,, lapor presunto, al hacer alusión, en uno de los debates presidenciales de 2024, al video en el que apareceen efectivo del empresario Carlos Ahumada."Él argumenta que dañé su reputación, su imagen y su honor en el debate presidencial del 28 de abril de 2024. La verdad, lo que yo dejé en el debate lo tomé de un video que se hizo público en 2004, en el que se ve al señortomando fajos de billetes y metiéndolos en una bolsa", señaló en entrevista.Xóchitl Gálvez aseguró que lo que Imaz quiere es unay censurarla porque sus videos en redes sociales en los que critica al régimen morenista se han vuelto muy virales."Mi defensa fundamentalmente es que se quiere coartar mi, porque yo lo hice en un marco de. No sé si les molesta que hago videos que se vuelven muy virales en las redes sociales, donde cuestiono el actuar del gobierno, pero nunca lo cuestiono con mentiras, con falsedades, lo cuestiono con argumentos, con datos, con ideas, porque soy de esaque se requiere en México", expuso.Dijo que no sabía que por exhibirla podían acusar de. "Cuando haces un, laes más amplia. Yo me defendí de algo que ladijo. Yo dije que todos mis contratos son legales; de hecho, fui auditada ´cañón´ por el gobierno y no me pudieron encontrar absolutamente nada ilegal en mis empresas. Señalé que su exmarido estaba tomando dinero en una foto que presenté en el debate. [...] Ahí la actualpudo haber dicho que era falso lo que yo estaba diciendo y no lo negó. Simplemente se rio, pero no negó nunca queestuviera tomando dinero en esa fotografía que yo mostré en el debate", recalcó.En su escrito, la excandidata presidencial opositora señala que da respuesta a la "improcedente e infundada demanda promovida por el señorGispert, negando desde este momento que le asista acción o derecho para reclamar las prestaciones que pretende...".Gálvez Ruiz informó que elle ofreció resolver el caso conforme a derecho. "Le pude dar dos o tres argumentos de qué es unen igualdad de circunstancias. [...] Tengo confianza en el, me dijo que va a haber probablemente una. No sé si venga, voy a aprovechar para preguntarle qué hizo con la lana, si ya se la acabó y por eso quiere más. No sé cuál sea el argumento del señor para demandarme, porque lo que busca es una. Eso es lo que hay en el fondo, dinero", afirmó.