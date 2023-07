Xóchitl Gálvez reconoce poseer tres casas, "es todo lo que hay", dice

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Tras anunciar que en las próximas horas denunciará penalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador por revelar información fiscal de los clientes de sus empresas, la senadora Xóchitl Gálvez dio a conocer parte de su declaración patrimonial y reveló que es propietaria de una casa que le heredaron sus abuelos en Tepatepec, Hidalgo, de "cuatro cuartos de adobe y techo de teja", una casa que compró a crédito también en ese estado, y una más en la Ciudad de México que vale 9 millones 700 mil pesos.

"Eso es todo lo que tengo. Tengo una empresa que si Hacienda quiere saber qué pasa con mi empresa, puede hacer una auditoría fiscal. Lo que el presidente no tiene derecho es a dar a conocer la información de mis clientes, eso es un delito en este y en cualquier país del mundo" declaró la legisladora.

Además, hizo un llamado al presidente a denunciar penalmente si es que ella hizo algo indebido y que lo demuestre. "Aquí no hay cuentas de banco en el extranjero, millones de pesos ni lujos", expresó en conferencia de prensa en Hidalgo en la que dijo sentirse "super orgullosa" de ser empresaria.

Detalló que la denuncia que interpondrá ante la Fiscalía General de la República ya está lista, pero le ha faltado tiempo para presentarla. "No he pisado la Ciudad de México, hoy en la noche la voy a pisar, voy a hablar a la fiscalía a ver si me la reciben, ya está terminada la denuncia y pues sí la voy a presentar, simplemente es un tema de tiempo, los abogados la terminaron desde el viernes pasado", explicó.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez afirmó que los medios de información y comunicadores que advierten de un posible atentado en su contra "exageran", pues ella no ve ese riesgo.

"No soy una mujer que se angustie, yo no le debo nada a nadie, ¿por qué iban a intentar hacerme algo? Yo creo que están exagerando tanto los medios o las personas que piensan en eso", señaló.