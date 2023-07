Xóchitl Gálvez responde a AMLO con video del propio AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL). - Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, contestó a los recientes dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra, esto mediante un video que junta varios discursos del propio AMLO.

"Mi respuesta a las referencias a mi persona en la mañanera de hoy la dará el candidato presidencial @lopezobrador_. Échenle un ojo", escribió Gálvez Ruiz en Twitter, junto al material en cuestión.

Y es que este video muestra a López Obrador más joven, mientras pronunciaba un discurso donde dijo: "Al Presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra", se escucha y observa decir a AMLO, seguido de elaborada transición.

A continuación, aparece la grabación de un antiguo mitin de López Obrador, donde dice: "El Presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista. No debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El Presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios".Este clip publicado por Gálvez concluye con la leyenda: "Lástima que ya no piensa lo mismo. Qué perro oso", acompañada por los emoticones de un perro y un oso.AMLO, responsable de cualquier daño a integridad de Xóchitl Gálvez, advierte oposición. Previamente, diversas figuras públicas señalaron a AMLO por amedrentar a la oposición, entre ellos Alejandro "Alito" Moreno, líder nacional del PRI, quien afirmó: "los que nos dedicamos a la política tenemos que estar atentos al acoso, al ataque permanente desde el gobierno, siempre para asustar y para amedrentar".Mientras que Marko Cortés, presidente nacional del PAN, condenó un uso ilegal de información por parte del Estado en contra de Xóchitl Gálvez, al considerar delito la difusión de contratos de empresas y clientes, tanto del sector público como privado.Incluso responsabilizó a AMLO por cualquier daño a la integridad de la legisladora: "Desde Acción Nacional hacemos un llamado al Presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hacemos responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes".Al tiempo que Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, demandó a los consejeros del INE aplicar estrictamente la ley para detener la violencia del Presidente contra la oposición, así como presuntos abusos de las "corcholatas".