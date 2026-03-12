logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Xoli", el chatbot que guiará a turistas en su visita por la CDMX

Xoli es un chatbot bilingüe que funciona por WhatsApp y ofrece orientación local en español e inglés para visitantes.

Por El Universal

Marzo 12, 2026 05:29 p.m.
A
Xoli, el chatbot que guiará a turistas en su visita por la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- A 91 días de la

Copa del Mundo 2026
, la Secretaría de Turismo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


capitalina presentó "Xoli", un chatbot al que se puede acceder por medio de WhatsApp para ayudar a los turistas en su visita a la Ciudad de México.
Esta herramienta ayudará a facilitar información sobre movilidad, gastronomía, cultura, turismo y datos sobre el Mundial de la FIFA 2026.
Entre las funciones de "Xoli", un carismático ajolote rosa con cachucha y cámara al cuello, destacan las siguientes: orientar a las y los visitantes de la ciudad; además, es una guía experta local, capaz de mantener conversaciones en español e inglés.
Este chatbot funciona con árboles de decisiones e Inteligencia Artificial, lo que significa que las personas que lo consulten pueden escribir preguntas abiertas que "Xoli" responderá o navegar mediante el menú interactivo.

Así puedes descargar a Xoli en tu celular
Acceder al nuevo chatbot "Xoli" es sencillo, únicamente debes seguir los siguientes pasos:
· Agrega el número 55 6565 9395 en WhatsApp
· Escribe "hola"
· Selecciona el idioma en el que quieres que te brinde la información (español o inglés)
· Escoge la categoría sobre la que quieres información o habla con "Xoli"
También puedes acceder al chatbot a través de la página mexicocity.cdmx.gob.mx

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SEP anuncia entrega de calificaciones para estudiantes en marzo 2026
SEP anuncia entrega de calificaciones para estudiantes en marzo 2026

SEP anuncia entrega de calificaciones para estudiantes en marzo 2026

SLP

El Universal

Las clases se suspenderán el 13 y 27 de marzo, y las vacaciones de Semana Santa serán del 30 de marzo al 10 de abril.

Xoli, el chatbot que guiará a turistas en su visita por la CDMX
Xoli, el chatbot que guiará a turistas en su visita por la CDMX

"Xoli", el chatbot que guiará a turistas en su visita por la CDMX

SLP

El Universal

Xoli es un chatbot bilingüe que funciona por WhatsApp y ofrece orientación local en español e inglés para visitantes.

"Cabeza fría", pide Kenia López tras revés a reforma electoral
"Cabeza fría", pide Kenia López tras revés a reforma electoral

"Cabeza fría", pide Kenia López tras revés a reforma electoral

SLP

Redacción

La presidenta de la Cámara de Diputados afirma que el Congreso ya fijó postura al desechar el dictamen.

IMSS anuncia obligatoriedad de CURP biométrica para trámites
IMSS anuncia obligatoriedad de CURP biométrica para trámites

IMSS anuncia obligatoriedad de CURP biométrica para trámites

SLP

El Universal

El IMSS establece que la CURP biométrica será necesaria para acceder a servicios presenciales a partir del 18 de marzo.