"Xoli", el chatbot que guiará a turistas en su visita por la CDMX
Xoli es un chatbot bilingüe que funciona por WhatsApp y ofrece orientación local en español e inglés para visitantes.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- A 91 días de laCopa del Mundo 2026 , la Secretaría de Turismo
capitalina presentó "Xoli", un chatbot al que se puede acceder por medio de WhatsApp para ayudar a los turistas en su visita a la Ciudad de México.
Esta herramienta ayudará a facilitar información sobre movilidad, gastronomía, cultura, turismo y datos sobre el Mundial de la FIFA 2026.
Entre las funciones de "Xoli", un carismático ajolote rosa con cachucha y cámara al cuello, destacan las siguientes: orientar a las y los visitantes de la ciudad; además, es una guía experta local, capaz de mantener conversaciones en español e inglés.
Este chatbot funciona con árboles de decisiones e Inteligencia Artificial, lo que significa que las personas que lo consulten pueden escribir preguntas abiertas que "Xoli" responderá o navegar mediante el menú interactivo.
Así puedes descargar a Xoli en tu celular
Acceder al nuevo chatbot "Xoli" es sencillo, únicamente debes seguir los siguientes pasos:
· Agrega el número 55 6565 9395 en WhatsApp
· Escribe "hola"
· Selecciona el idioma en el que quieres que te brinde la información (español o inglés)
· Escoge la categoría sobre la que quieres información o habla con "Xoli"
También puedes acceder al chatbot a través de la página mexicocity.cdmx.gob.mx
