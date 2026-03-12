"Xoli", el chatbot que guiará a turistas en su visita por la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- A 91 días de la

capitalina presentó "", un chatbot al que se puede acceder por medio de WhatsApp para ayudar a los turistas en su visita a la Ciudad de México.Esta herramienta ayudará a facilitar, cultura, turismo y datos sobre elEntre las funciones de "", un carismáticocon cachucha y cámara al cuello, destacan las siguientes: orientar a las y los visitantes de la ciudad; además, es una, capaz de mantener conversaciones en español e inglés.Este chatbot funciona cone Inteligencia Artificial, lo que significa que las personas que lo consulten pueden escribirque "" responderá o navegar mediante el menú interactivo.Así puedes descargar aen tu celularAcceder al nuevo chatbot "" es sencillo, únicamente debes seguir los siguientes pasos:· Agrega el número 55 6565 9395 en WhatsApp· Escribe "hola"· Selecciona el idioma en el que quieres que te brinde la información (español o inglés)· Escoge la categoría sobre la que quieres información o habla con "También puedes acceder al chatbot a través de la página