Ya deben separarse de su cargo alcaldes que buscan otro: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que los alcaldes que buscarán reelegirse u ocupar otro cargo de elección popular ya deben separarse de su cargo para evitar conflictos con relación a los recursos públicos.

"Es importante que ya se tome una decisión de separarse del cargo para que tengamos mayor certeza de no uso de recursos públicos y al mismo tiempo, pues que sea un proceso ordenado para toda la Ciudad", dijo.

Expuso que el exhorto se hace para todos los alcaldes y alcaldesas, que serán promovidos por los distintos partidos políticos.

Sheinbaum comentó que una vez que estén las licencias definitivas de los alcaldes, a mediados de este mes, se enviarán las ternas para determinar un reemplazo, por lo que ya se platica con los alcaldes para que presenten algunas propuestas.

"Estamos platicando con todos los alcaldes y alcaldesas, por cierto en el caso del alcalde de Coyoacán, me enteré por los medios de comunicación y por un oficio que me mandó, él propone una persona entonces, pues tendremos que poner a otras dos personas para que se completa la terna, tal cual establece la ley", explicó.