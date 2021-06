"Ya hay detenidos por asesinato de Alma Rosa Barragán"

Sin precisar el número, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya hay detenidos por el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que en la mayoría de los ataques contra aspirantes a un cargo de elección hay detenidos de los presuntos responsables.

"En el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada ya ayer hubieron detenciones".

Aseguró que este miércoles la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez dará un informe sobre el protocolo de protección a candidatos en el contexto electoral.

"Ahora que estamos en este proceso electoral, que algunos candidatos lamentablemente han sido agredidos, que perdieron la vida mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables".

Advirtió que esto no solo lo dice para informar de cómo actúa su administración para proteger a los candidatos, sino también para los que se portan mal les puede llegar la información, que no piensen que van a cometer un ilícito y "no va pasar nada".