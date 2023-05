"Ya veremos", dice Luisa María Alcalde ante aspiraciones para CDMX

A-AA+

Ante los señalamientos de posibles aspiraciones para contender por la candidatura de Morena para el gobierno de la Ciudad de México en 2024, Luisa María Alcalde Luján, titular del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que por el momento está enfocada en seguir al frente de esta dependencia y cerrar temas pendientes "y luego ya veremos".

"Secretaria, ¿aspiraciones para 2024? Se le ha mencionado que contendrá por la candidatura para la Ciudad de México", se le preguntó afuera de Palacio Nacional, después de haber participado en la ceremonia del Día del Trabajo.

"Por lo pronto, nuestro deseo es seguir trabajando de la mano del Presidente, concluir en la Secretaría del Trabajo, todavía tenemos un cachito más para poder ir cerrando temas que tenemos pendientes, así que estaremos en eso, y luego ya veremos", respondió.

Se respetarán salarios caídos, liquidadas integrales y no "mochadas" dice Alcalde Luján ante liquidación de Notimex. Ante el anuncio presidencial de la desaparición de Notimex, Luisa María Alcalde Luján, titular del Trabajo y Previsión Social (STPS), garantizó que se respetarán salarios caídos, liquidadas integrales y no "mochadas" como, afirmó, ocurre en ocasiones.

"¿El caso Notimex cómo avanza?", se le preguntó.

"Se hizo una propuesta de parte de Presidente, han continuado las mesas, nos vamos a reunir próximamente con la dirigente para garantizar que en este proceso se respeten derechos individuales y colectivo", dijo.

"¿Qué se ofreció?", se le siguió cuestionando.

"Cumplir con todo, no es un monto exacto, es que se pueda respetar el tema de salario caídos durante el conflicto, las cláusulas no devengadas, todo lo que tiene que ver con liquidaciones integrales y no mochadas como a veces pasa", respondió.