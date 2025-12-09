Yasmín Esquivel Mossa felicita a Estela Fuentes Jiménez en Informe del Tribunal de Justicia
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asistió como invitada especial al informe de actividades 2025 de la magistrada Estela Fuentes Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Tras escuchar el mensaje de la magistrada, la ministra la felicitó y destacó su liderazgo al frente de ese órgano jurisdiccional.
Señaló que su informe refleja no solo los avances alcanzados, también convicción y un compromiso firme con la legalidad y el servicio público; acompañar este momento, dijo, permite valorar los avances alcanzados y reafirmar la importancia de una justicia administrativa sólida, cercana e independiente.
De acuerdo con Esquivel, este ejercicio de rendición de cuentas refleja el compromiso de la institución con la legalidad, la transparencia y el servicio público.
El Universal
El Universal
El compromiso con la legalidad y el servicio público se refleja en la participación de Yasmín Esquivel Mossa en el informe del Tribunal de Justicia.
