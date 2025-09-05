"Yo no estoy de acuerdo" con el nepotismo: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue tajante: "Yo no estoy de acuerdo", respondió al ser cuestionada sobre las aspiraciones de Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas.

En su conferencia desde Palacio Nacional, recordó que fue ella quien envió la iniciativa contra el nepotismo, misma que ya está aprobada:

"Por eso se aprobó la iniciativa que prohíbe que en la elección inmediata participen familiares de la persona que es Gobernador, Presidente municipal o Diputado".

Sheinbaum explicó que el objetivo es evitar influencias indebidas y abrir espacios a más personas, y que la regla será aplicada en Morena rumbo a 2027. Además, subrayó que a partir de 2030 quedará asentado en la Constitución que no habrá reelección ni posibilidad de que un familiar ocupe el mismo puesto en el periodo inmediato.

El miércoles, Saúl Monreal había asegurado que sería gobernador "por encima de cualquier obstáculo" si el pueblo así lo decide, pese a que su hermano David es el actual mandatario de Zacatecas y la prohibición ya fue adoptada por el partido.

En contraste, Ricardo Monreal pidió a su hermano serenarse:

"Él tiene que serenarse, pero no es suicida, no es irracional. Es un hombre inteligente y audaz. Estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político y va a apoyar a la Presidenta".

