"Yo no juego a la fantasía", dice Tatiana por su mención entre los presidenciables

"Yo no juego a la fantasía, me gusta jugar mucho al presente, me encanta jugar con el presente porque es lo único que tengo", dijo esta noche Tatiana Clouthier Carrillo, titular de la Secretaría de Economía (SE), sobre los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador que la incluyen entre quienes podrían ser sus relevos en 2024.

Entrevistada en el programa "Los Periodistas", que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, por la plataforma de YouTube, Clouthier Carrillo aclaró que que está centrada en el presente más que pensar en encuestas ni en las menciones que se hacen de ella para candidata presidencial "Mi trabajo es ayudar comprometidamente con lo que me toca hoy, con lo que marca el mandato por el que me comprometí, sobre todo poder hacer que al Presidente le vaya bien para que a México le vaya bien, para nos vaya bien a cada uno de los que pagamos impuestos", planteó la hija de Manuel Clouthier del Rincón, "Maquío", empresario y político del Partido Acción Nacional (PAN), quien fue candidato a la Presidencia de México en la elección del 6 de julio de 1988.

Como titular de la Secretaría de Economía (SE) han llegado más responsabilidades, dijo. La obligación que se tiene es coadyuvar al crecimiento del país y al seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, además de promover la inversión y los tratados, además de establecer políticas internas del país y las normas para que el país crezca, explicó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encargó cuidar cómo generar condiciones para que nadie se quede atrás y para que, a través de los tratados internacionales, haya crecimiento, dijo.

–Usted dura 15 años en el Partido Acción Nacional (PAN) y lo deja. Luego compite como independiente y ya en 2018 aparece en la campaña de López Obrador. Ahí todos la veíamos como Secretaría de Estado, ¿pero por qué esperó tanto? –preguntó Páez Varela.

–Sí, hace ya 15 años que dejé el PAN, y ahí decide trabajar por el mejor partido que es México. Creo enormemente en las candidaturas independientes. Pero cuando el Presidente me invita en 2017 a su campaña pensé que serían unos meses, porque tenía aún hijos en edad de preparatoria. Y por eso opté por la Cámara de Diputados, pero luego platicamos y le pedí dos años. Así que aquí estoy –explicó Clouthier Carrillo.

–¿Cuál es la evaluación a tres años de la victoria del Presidente López Obrador? –le planteó Delgado Gómez.

–La evaluación para mí es más que positiva. Primero, tuvo una campaña muy significativa, con mucho punch. Cada quien se imaginó la Cuarta Transformación de forma diferente y ahí vienen los asegunes. Pero creo que el gran cambio se ha dado en la parte social.

–Usted cuenta en las primeras líneas de Juntos Hicimos Historia, su libro, que cuando se cita con López Obrador su marido no quería conocer al hoy Presidente. Y luego vienen momentos muy fuertes en la campaña, como el de la Operación Berlín. ¿En dónde cree que el Gobierno debería ir más rápido? -le inquirió Páez.

–Una de las cosas que le preocupan más a las mexicanas y mexicanos es la seguridad. Ahí es donde podríamos ir más rápido, pero con una estrategia diferente a la que se usó en el pasado. También creo que se debe ir más rápido en el tema de los feminicidios, un tema que me duele especialmente porque soy madre, porque soy mujer y porque hay historias que son desgarradoras.

–Se cumplieron 33 años de la candidatura presidencial de su padre, Manuel Clouthier del Rincón. Tatiana, ¿usted se ve como Presidenta de México? –le preguntó Delgado.

–Yo me veo como lo que soy en el aquí y en el ahora. Siempre lo he dicho y lo he trabajado: primero que nada tengo un compromiso enorme con el Presidente de la República. Me casé con su proyecto de forma fuerte en términos de buscar una economía con rostro humano. Acabamos, hace unos minutos, de presentar el Informe de la Agenda México 20-30 que el eslogan dice: "Para no dejar a nadie atrás", que es también el eslogan del hoy Presidente y yo creo que hay mucho por hacer para andar pensando en un futuro. El futuro se construye con el trabajo del presente, y creo que lo que nos distrae a veces de hacer el trabajo del futuro es estar mirando muy largo y salirte de lo que te toca hacer. Si yo dejo de palear ahorita, no puedo mirar luego ni ver lo que hay en el futuro –dijo la titular de la Secretaría de Economía y exvocera de la campaña presidencial del hoy Jefe del Ejecutivo federal.

"Entonces, me gusta pensar en el presente, me gusta pensar que mi trabajo es ayudar comprometidamente con lo que me toca hoy, con lo que marca el mandato por el que me comprometí, sobre todo poder hacer que al Presidente le vaya bien para que a México le vaya bien, para nos vaya bien a cada uno de los que pagamos impuestos", agregó la dos veces Diputada federal, de 2003 a 2006 y de 2018 a 2020.ç

–No es lo mismo ver pasar el Ferrari y decir: "ah, qué bonito está ese Ferrari", que sentarse, apretar el acelerador, mover el volante y luego poner el primer cambio y echarlo a andar... aunque no sé si el Ferrari tiene cambios –dijo Páez.

–Yo tampoco –comentó Tatitana.

–Mejor pongamos el ejemplo de un vocho: no es lo mismo subirse, prender el motor y sentir que ronronea y luego conducirlo. Usted iba a subirse a ese vocho como Subsecretaria de Gobernación y, usted misma cuenta en su libro ese periplo, en algún momento dijo: "sí, creo que nos vamos por el camino de la Subsecretaría". pero, ¿no se arrepiente de haber estado fuera de ese vocho, le sirvió donde andaba para el puesto que tiene ahora?, ¿qué aprendió allá afuera o qué pudo haber aprendido acá adentro? – le inquirió Páez.

–Creo que fue fundamental, primero cuando decidí que ese vocho no era al que me quería subir en ese momento pues tenía que tomar otros temas antes. Creo que fue fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Creo que me sirvió mucho más haber tenido el trabajo en la Legislatura, haber acompañado a Mario Delgado en este camino, haber conocido a mis compañeras y compañeros legisladores, a los que conocí de lejos en campaña y que ayudaron a que este esfuerzo se convirtiera en una realidad y poder tejer con ellos, estoy segura, redes positivamente hablando, amistades, comprensión de un México a veces se observa y no se distingue cuando el vocho jala a velocidades altas, y el estar en este otro terreno permite ver otras cosas. Entonces, no me arrepiento, aprendí mucho, conocí a gente extraordinaria y pude combinar –que creo eso es lo más lindo– mi parte familiar con la vida pública de una manera que era necesaria o que me permitiera conjugar en tiempos las dos cosas. Entonces no hay arrepentimiento, hay un agradecimiento enorme porque el vocho se portó como camión y se pudo parar en una parada después y me pude subir –respondió Clouthier Carrillo, quien nació en Culiacán, Sinaloa, el 12 de agosto de 1964.

–Cuidar la parte familiar es importante para todos, pero la inclusión en un elenco de prospectos para la Presidencia, ¿qué le ha hecho pensar: la halaga, la presiona, la compromete, la tensa, la hace soñar? –le planteó Delgado.

–Ninguna. Si fuera opción múltiple: ninguna de las anteriores. Creo que a veces para distraer la atención de temas... yo como lo visualizo y creo que lo que el Presidente –ya voy a andar como Rubén [Rubén Aguilar Valenzuela] el de Fox [Vicente Fox Quesada] con lo de "lo que el Presidente quiso decir"– expuso es que cuando le tratan de señalar o focalizar, como diciendo, hay dos o tres opciones, él responde: "no, hay muchas". Eso es todo lo que quiere decir: "no quieran meter la bola en un cajón, porque la cancha es más amplia". Y es eso lo único que significa –afirmó Tatiana, quien estudió la Licenciatura en Lengua Inglesa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una Maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

–Pero en las encuestas sale muy bien Tatiana. Digo, todos tenemos corazoncito –insistió Páez.

–Bueno, una encuesta es una foto de un día y no significa más. Y como dices, hay días que sales mejor y hay días en que sales más despeinada y ya. Yo no juego a a fantasía, me gusta jugar mucho al presente, me encanta jugar con el presente porque es lo único que tengo y cuando me desvío para jugar con... mira, siempre lo pongo como una persona compitiendo: yo que acostumbraba correr pista –hace ufff, muchos años– y brincar obstáculos recuerdo que si te volteabas a ver si te andaban alcanzando te metías un madrazo. Por no estar en el presente te tropiezas, se te atora el tenis y ahí te quedas –dijo Clouthier.

"Entonces es más lindo mi presente y mi presente es trabajar en la Secretaría de Economía, tenemos una chamba y un compromiso ahorita de lograr, con todo el equipo de la Secretaría y con los demás equipos del Presidente, que México aproveche este empuje que traemos este año, como rebote por la caída del 2020, y podamos alcanzar arribita del 6 por ciento de crecimiento, para todavía quedar abajito de la caída del año pasado. Entonces, no nos debemos distraer", concluyó la Secretaria de Estado.