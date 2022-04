Yo no soy traidora a México ni traidora a la nación: Beatriz Paredes

Al regresar al Senado para votar la reforma a la Ley Minera, la senadora morenista Citlalli Hérnandez recibió las palabras de la legisladora priista Beatriz Paredes Rangel, "de especial pronunciamiento", quien se pronunció luego de que la secretaria de Morena anunció que exhibirán a los "diputados traidores" que votaron contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al hablar en la tribuna del Senado de las riquezas del subsuelo para que estén al servicio del pueblo de México, incluido el litio, la senadora Citlalli Hernández aceptó una pregunta de Beatriz Paredes, quien aprovechó para decirle que no es "traidora a México, ni traidora a la nación".

"Decirle, sin entrar en ningún debate, que yo no soy traidora a México ni traidora a la nación", expresó Paredes Rangel ante la senadora de Morena que regresó a la Cámara Alta.

La senadora del PRI también mencionó que en el debate "hubo muchos adjetivos y poca discusión con argumentos". Sobre el tema del litio, Paredes cuestionó a Hernández: "¿Solo podrá invertir en el litio un monopolio del Estado mexicano o es posible que el Estado mexicano, acentuando su regulación, otorgue concesiones o un mecanismo novedoso para que inviertan particulares?". Hernández respondió: "Lo que se está planteando es que justamente, a través de esta empresa, a cargo o regulada por el estado, pues se empiece la construcción o el inicio de una gran industria alrededor del litio y me parece que en ello, el Estado mexicano podrá establecer convenios con privados. Eso es, sin duda, una situación que tendrá que decidir este gobierno y los próximos gobiernos".