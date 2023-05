"Yo sí gané mi elección"; Lilly Téllez arremete contra Santiago Creel

A-AA+

Ante la falta de figuras visibles como candidatos de la oposición, la senadora Lilly Téllez y el diputado Santiago Creel se han presentado como los posibles representantes del Partido Acción Nacional (PAN) ante la contienda electoral para suceder al presidente en el 2024.

Y es que al confesar su aspiración, ambos han pretendido demostrar su capacidad para ser el seleccionado; en una confrontación durante el programa de Brozo, en su espacio informativo de Latinus, la senadora arremetió contra el presidente de la Cámara de Diputados al decirle "Creo que tú siempre has sido plurinominal y yo sí gané mi elección".

Expresión que sostuvo argumentando que ella era la más calificada, para que se le pueda ganar a López Obrador.

"No en Congreso Constituyente, no lo fui", respondió el diputado, mientras Téllez lo interrumpía haciendo referencia a que Creel perdió frente a López Obrador en el 2000 "y tenías el paragüas de Fox", le señaló.

"Yo creo que tú y yo podríamos ser un muy buen equipo, pero aquí yo traigo el liderazgo más a flor de piel porque yo tengo el contacto con los ciudadanos, soy más ciudadana y como sea lo que te da la experiencia para bien de tantos años tú en la política, también tiene su lado negativo" subrayó la legisladora.

Durante su exposición en la que no dejaba de interrumpir al presidente de la Cámara de Diputados, la aspirante a la presidencia destacaba su experiencia en el periodismo y por tanto "su acercamiento con los ciudadanos", según describe.

"Los políticos se quedaron muy alejados y desconectados de los sentimientos de la gente", enfatizó.

Al finalizar, el periodista destacó "serían un gran equipo mientras estés en su gabinete" burlándose del conflicto suscitado en su programa.



PAN será referente para construir proyecto opositor en 2024: Cortés

El Partido Acción Nacional será el referente para construir el más amplio proyecto opositor para cambiar la historia de México en la elección presidencial del 2024, afirmó el dirigente Marko Cortés Mendoza.

Durante la reunión del Consejo Político, reconoció que el reto es enorme, pero confió que el PAN será fortaleza en la batalla y fuerza para que pueda ganarse la presidencia de la República.

La prioridad será ganar la presidencia de la República, pero también construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República y ganar los estados que estarán en juego en la elección, apuntó en la sede nacional del PAN durante el cónclave a puerta cerrada.

Por ello, demandó a los consejeros y consejeras, no tener margen de error y ganar con todo, estados que son del partido como Yucatán y Guanajuato, para que sigan siendo azules.

Dijo no tener duda que aun con la embestida del gobierno de Claudia Sheinbaum, "se hará todo lo necesario para que, con altura de miras, con visión patriótica y partidista se gane por primera vez la Ciudad de México. Y también obtengamos la victoria en Puebla, Morelos, Veracruz, Jalisco, Tabasco y Chiapas.

En cuanto a los procesos electorales en puerta, el presidente del PAN garantizó que van bien". En el estado de Coahuila sostuvo que las encuestas señalan una ventaja de dos dígitos, aproximadamente 15 puntos porcentuales, por lo que "de manera muy clara, de manera muy contundente y esto es una gran noticia para México y para la coalición" se ganará el estado.

En el Estado de México, indicó que ya se cerró la elección y que será muy competida, recordando que "proyecto que alcanza, proyecto que gana".

"La candidata ha demostrado capacidad, Alejandra del Moral ha demostrado tener habilidades suficientes para poder ganar y para poder bien gobernar. Y yo les diría que va a ser una contienda al final cerrada, muy cerrada, en donde realmente tenemos posibilidades de triunfo", anticipó.

Una vez más Marko Cortés manifestó su respaldo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña por su valor, decisión, entereza y firmeza y aseguró que cuenta con el PAN si quieren apretar a esta institución en materia presupuestal.

El Consejo Nacional aprobó cuatro nuevos reglamentos: Medios de Impugnación, Reglamento de la Comisión Permanente Nacional, Reglamento del Consejo Nacional y Reglamento de Selección de Candidatos; mismos que serán armonizados con los estatutos que fueron avalados ya por el Instituto Nacional Electoral.