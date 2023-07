Yo voy a ganar este proceso, clama Paredes

Ciudad de México.- La senadora Beatriz Paredes Rangel se declara lista para participar en la contienda de la alianza opositora, pero advierte sobre los riesgos de que “factores reales de poder” incidan en la decisión de quién encabezará el Frente Amplio por México en las elecciones presidenciales del próximo año.

En entrevista con El Universal, la senadora asegura que ganará la competencia interna y llama a sus compañeros de la alianza opositora a actuar responsablemente para evitar que el proceso se distorsione y surja una candidatura cuestionada o débil.

¿Qué le responde al Presidente que afirma que la candidatura de la oposición ya está decidida?

—A mí me parece que el Presidente ya tiene la elección interna de Morena para entretenerse. En el frente opositor, al menos yo estoy actuando con buena fe, con absoluta limpieza, recogiendo los frutos de una vida de relación con las organizaciones sociales, con los partidos políticos, con muchos ciudadanos y voy a entrar a la competencia con ánimo de victoria. Mejor que nos diga ya quién va a ser el candidato de Morena. Eso sí seguramente lo sabe.

¿Si usted no resulta candidata, va a apoyar a quien gane la contienda interna?

—Yo voy a ganar este proceso, voy decidida, he trabajado para ello. Tengo la organización adecuada, el respaldo de muchos simpatizantes y de diversas organizaciones, y desde luego respeto profundamente a todos los participantes, en principio quienes son mis correligionarios y quienes son de otros partidos y quienes son de la sociedad civil.

¿Confía en que habrá una contienda limpia?

—Esto no es un juego, no es una broma, y en ese sentido me parece que todos tenemos que actuar con responsabilidad, con madurez. Este es un proceso inédito: la construcción de un Frente Amplio por México opositor, en donde concurren partidos que tienen historias muy diferentes y que han sido antagónicos en muchas décadas de la historia de México, lo que requiere de capacidades y habilidades políticas de alta jerarquía que se tienen que demostrar.

Se tiene que demostrar la civilidad política. Yo espero que haya estatura, que haya altura de miras, que podamos abordar los verdaderos problemas que le aquejan a la ciudadanía y que quede muy lejos la jugarreta, el juego sucio, las pataditas bajo la mesa, porque me parece que todos perderíamos.