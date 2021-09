Yoani Sánchez critica "triste papel" de AMLO al invitar a Canel

La líder opositora cubana, Yoani Sánchez, criticó lo que llamó "triste papel" del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con la invitación a su par cubano, Miguel Díaz-Canel.

En un artículo publicado en el portal 14ymedio.com, titulado "Díaz-Canel en México, la invitación que nunca debió haber sido cursada", Sánchez afirma que el líder cubano "está aislado en la escena internacional" tras la represión de las protestas en la isla, el pasado 11 de julio, y que la invitación de AMLO busca, justamente, sacarlo de ese "repudio".

Luego de que las imágenes de las protestas dieran la vuelta al mundo, insistió la cubana, "los mandatarios que antes le apretaban la mano, sonreían junto a él para la foto de familia o le palmeaban la espalda en las reuniones en organismos internacionales, ahora le huyen y le increpan.

"Sólo López Obrador ha sido capaz de extenderle una invitación a este gobernante [Díaz-Canel] al que su pueblo le dijo alto y claro que no lo quiere y él respondió con la arrogancia del que siente que no debe pedir disculpas, enmendar el rumbo o ceder su puesto a otro. ¿A qué viene este gesto del líder de Morena? ¿Acaso es el pago de una vieja deuda ideológica? ¿Busca incomodar a sus adversarios políticos o a algún gobierno vecino? ¿El pedido habrá nacido en la Plaza de la Revolución de La Habana y el mexicano sólo pudo decir ´sí?".

A decir de Sánchez, "el calor y la simpatía que le profese su anfitrión también aclarará mucho de este viaje: si se trata de una simple formalidad o de un sonado espaldarazo político a un dictador rechazado por su pueblo y que convocó a un enfrentamiento fratricida por el que, esperemos, un día pueda ser juzgado en tribunales nacionales o internacionales. La cantidad de metros que separe a ambos gobernantes en el acto principal, si López Obrador menciona o no al cubano, incluso la cantidad de horas que éste pase en territorio mexicano serán muy reveladores. Habrá que estar atentos a todos esos rituales".

En el desfile por el 211 aniversario de la Independencia, Díaz-Canel no sólo fue este jueves el invitado de honor, ubicado al lado de López Obrador, sino que en su mensaje, el mandatario mexicano llamó a Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba.

"Ojalá [el presidente de Estados Unidos] Joe Biden actúe con grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba", señaló AMLO.

Por su parte, Díaz-Canel aseguró que Cuba enfrenta "una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras" y que en medio de "esa guerra total, la solidaridad de México ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo".

Sánchez concluye su artículo señalando que "López Obrador ha elegido el triste papel de apoyar a un hombre que pasará a la historia cubana como una marioneta que, el día en que pudo haberse cortado los hilos y actuar con la grandeza de un estadista, prefirió la represión... La vieja práctica del golpe y la mordaza de los Castro".